Vòng 1/8 Cúp QG 2020: Chờ Công Phượng tái xuất sau 2 năm

Cuối tuần trước, bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại với các trận đấu đầu tiên của Cúp QG 2020. Đã có những sự hào hứng nhất định khi đây là loạt trận đánh dấu các trận đầu lần đầu được tổ chức tại nước ta sau khi khống chế được dịch Covid-19. Dù vậy, phải đến cuối tuần này, người hâm mộ mới được chứng kiến các đội bóng lớn của Việt Nam thực sự trở lại với các giải đấu chính thức.



Công Phượng sẽ có cơ hội lần đầu ra sân ở Cúp QG sau hơn 2 năm (Ảnh: CLB TPHCM).

Trong số 6 đội được miễn vòng sơ loại Cúp QG, có đến 5 đội sở hữu nhiều tuyển thủ trong đội hình là Hà Nội FC, CLB TPHCM, Quảng Nam, Than Quảng Ninh và Bình Dương (đội còn lại là Cần Thơ). Chính vì thế, việc những đội bóng trên chính thức trở lại vào cuối tuần này sẽ càng khiến giải đấu Cúp QG thêm phần kịch tính và thu hút người xem.



Loạt trận sắp tới không chỉ đánh dấu sự trở lại sân cỏ sau hơn 2 tháng của các đội bóng lớn mà còn đánh dấu sự trở lại ở sân chơi Cúp QG sau hơn 2 năm của Công Phượng. Mùa giải 2018, Công Phượng đã từng tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng để giúp HAGL vào đến tứ kết nhưng anh không có dịp ra sân ở đấu trường này trong năm 2019 do thi đấu ở nước ngoài.



Trở lại với giải đấu mà mình đã từng ghi dấu ấn, chắc chắn Công Phượng sẽ rất quyết tâm để chứng tỏ khả năng khi CLB TPHCM đối đầu Đà Nẵng trên sân nhà, đối thủ cũng không phải quá khó chơi. Nếu có thể ghi dấu ấn ở trận đấu này, Công Phượng và các đồng đội sẽ có đà tâm lý cực tốt trước khi bước vào loạt trận vòng 3 V-League diễn ra vào đầu tháng 6 tới,



Cuối tuần này, người hâm mộ cũng hướng về Hàng Đẫy, nơi Hà Nội FC sẽ tiếp đón Đồng Tháp với đội hình toàn nội binh. Khán giả sẽ háo hức chờ đón xem liệu những cầu thủ vừa được vinh danh ở lễ trao giải Quả bóng Vàng như Hùng Dũng hay Quang Hải sẽ thể hiện ra sao ở trận đấu chính thức đầu tiên thời "hậu Covid-19".



Người hâm mộ đang chờ đợi Hùng Dũng sẽ thể hiện ra sao ở trận đấu đầu tiên sau khi anh giành QBV Việt Nam 2019.

Tại các trận đấu khác, Bình Dương tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà với niềm hi vọng mang tên Tiến Linh, tiền đạo nội được đánh giá số 1 bóng đá Việt Nam lúc này. Màn trình diễn của cầu thủ 23 tuổi sẽ còn được chú ý nhiều hơn nữa trong bối cảnh các CLB Việt Nam đang phải chịu không ít áp lực về việc sử dụng tiền đạo nội. Trong khi đó, một Nam Định tràn đầy hưng phấn sẽ chạm trán thử thách không nhỏ là Than Quảng Ninh trong trận đấu trên sân Cẩm Phả.



Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đến làm khách của SLNA sau khi đã tạo nên "địa chấn" trước Sài Gòn FC ở vòng sơ loại, An Giang tiếp đón Viettel, Quảng Nam gặp Hà Tĩnh và trận đấu còn lại là màn so tài giữa 2 đội hạng Nhất: Cần Thơ và Bình Phước./.