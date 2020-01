Vòng 24 Premier League: Liverpool sẽ sảy chân?

Ngay sau vòng đấu thứ 23, các đội bóng ở Premier League sẽ ngay lập tức bước vào vòng 24 với các trận đấu diễn ra vào các ngày 22, 23 và 24/1 (giờ Việt Nam).



Sau 23 vòng đấu, Liverpool vẫn đang thể hiện sự "độc tôn" với chỉ 1 trận hòa duy nhất với MU và 21 trận còn lại là những chiến thắng (The Kop vẫn còn 1 trận chưa đấu với West Ham). Đã có rất nhiều nỗ lực được các đội bóng khác ở giải đấu hàng đầu nước Anh đưa ra nhưng kết cục vẫn chỉ là những thất bại.



Đà chiến thắng của Liverpool sẽ tạm thời bị ngăn chặn bởi Wolves? (Ảnh: Getty).

Đoàn quân của HLV Klopp không chỉ hay mà còn rất may mắn. Ở những thời điểm tưởng chừng sẽ mất điểm, Liverpool vẫn bằng cách nào đó vượt qua để có được chiến thắng. Câu hỏi được đặt ra lúc này không phải là Liverpool có vô địch hay không mà là thời điểm nào The Kop sẽ sảy chân để cuộc đua gay cấn thêm đôi chút.



Ở vòng đấu thứ 24, Liverpool sẽ đối đầu thủ thách không hề dễ dàng với trận đấu tại sân Molineux của Wolves. Trong trận lượt đi ở Anfield, The Kop đã trải qua những phút giây "sống trong sợ hãi" trước khi có chiến thắng sát nút 1-0. Vì thế chuyến hành quân đến vùng Tây Midlands sẽ hứa hẹn không ít sóng gió với Jurgen Klopp và các học trò. Nên nhớ rằng Wolves đã từng hòa MU, thắng ngược Man City trên sân nhà mùa này.



Ngoài trận đấu của Liverpool, vòng 24 Premier League còn chứng kiến những trận đấu đáng chú ý khác. MU sẽ có cơ hội để trở lại với mạch thắng khi đối đầu Burnley trên sân nhà. Man City sẽ hành quân đến sân của "hiện tượng" Sheffield United trong khi Tottenham tiếp đón đội cuối bảng Norwich City.



Lịch thi đấu chi tiết vòng 24 Premier League.

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu sẽ diễn ra trên sân Stamford Bridge, nơi Chelsea sẽ đối đầu với đội bóng cùng thành phố Arsenal. Cả hai đều đang gặp khủng hoảng trong thời gian gần đây và một chiến thắng là điều mà các HLV Frank Lampard cũng như Mikel Arterta đang hướng tới để ít nhất tạm thời chấm dứt chuỗi trận không vui thời gian qua.



Vòng đấu diễn ra giữa tuần này sẽ có những tác động đáng kể đến vị trí trên BXH của các đội khi giải đấu sẽ tạm nghỉ vào cuối tuần để nhường chỗ cho FA Cup. Hãy cùng chờ xem liệu Liverpool có sảy chân trên sân của Wolves để khiến cuộc đua vô địch có thêm những diễn biến kịch tính hay không?./.