Vòng 6 V-League 2019: Đại chiến ở Hàng Đẫy

Hà Nội FC đại chiến Hải Phòng



Trận hòa 0-0 trước Khánh Hòa ở vòng 5 V-League 2019 khiến Hà Nội FC bị mất ngôi đầu vào tay TPHCM. Hiện tại, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm có 11 điểm, kém TPHCM 2 điểm.

Hà Nội FC quyết đấu Hải Phòng ở Hàng Đẫy (Ảnh: Minh Hoàng)

Ở vòng 6 V-League 2019, Hà Nội FC được trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón Hải Phòng. Đây cũng là trận cầu tâm điểm được người hâm mộ chờ đợi nhất của vòng đấu này.

Sau 5 vòng đấu, Hải Phòng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, ít hơn đội chủ sân Hàng Đẫy 1 điểm. Phong độ ấn tượng của đội bóng đất Cảng được dự đoán sẽ gây nhiều khó khăn cho các nhà đương kim vô địch.

Lịch sử đối đầu giữa Hải Phòng và Hà Nội khá cân bằng. Theo đó, ở 5 lần đọ sức gần nhất tại sân chơi V-League, Hải Phòng giành chiến thắng, 1 trận hòa và 2 lần thất bại. Mặc dù vậy, ở 2 lần làm khách gần nhất tại Hàng Đẫy, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đều ra về trắng tay mà không ghi được bàn thắng nào.

Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2019.

Theo lịch thi đấu vòng 6 V-League 2019, trận đấu giữa Hà Nội vs Hải Phòng diễn ra vào lúc 19h ngày 21/4. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

SHB Đà Nẵng - SLNA: Duyên nợ chồng chất VOV.VN - Trận đấu sớm nhất vòng 6 V-League 2019 giữa SHB Đà Nẵng và SLNA sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 19/4 trên sân Hòa Xuân.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

HAGL làm khách trước Quảng Nam

Sau 3 trận thua liên tiếp, HAGL đã tìm lại nụ cười chiến thắng, khi đánh bại Than Quảng Ninh với tỉ số 3-2 trên sân nhà ở vòng 5. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Dương Minh Ninh vươn lên thứ 8 trên bảng xếp hạng với 6 điểm.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

HAGL có chuyến làm khách trước Quảng Nam (Ảnh: VPF).

Ở vòng 6 V-League 2019, đội bóng phố núi sẽ hành quân đến sân Tam Kỳ để làm khách trước Quảng Nam. Nhà vô địch V-League 2017 cùng với Thanh Hóa là hai đội bóng chưa biết mùi chiến thắng ở V-League 2019.

Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng Quảng Nam lại có phong độ rất tệ. Bên cạnh đó, lịch sử đối đầu của đội bóng này với HAGL cũng không tốt. Thống kê cho thấy, ở 5 lần so tài gần nhất, Quảng Nam chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trước đối thủ. Do đó, HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò được dự đoán gặp nhiều khó khăn trước HAGL ở vòng đấu này.

Ngoài 2 trận đấu Hà Nội FC vs Hải Phòng, Quảng Nam vs HAGL, vòng 6 V-League 2019 còn có các cuộc đọ sức khác như: Đà Nẵng vs SLNA, Thanh Hóa vs Khánh Hòa, Than Quảng Ninh vs Sài Gòn FC, TP HCM vs Viettel, Nam Định vs Bình Dương./.