Vòng loại EURO 2020: Hà Lan ngược dòng hạ gục Đức

Với những tên tuổi đang có trong đội hình hai đội, trận đấu giữa Đức và Hà Lan thật sự là cuộc đọ sức đáng chú ý ở vòng loại EURO 2020.



Hai đội nhập cuộc cởi mở và tốc độ của trận đấu sớm được đẩy cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ cần đúng 9 phút, Đức đã có bàn mở tỷ số do công của Gnabry.



Mở tỷ số từ khá sớm, Đức hoàn toàn làm chủ trận đấu nhờ hàng tiền vệ cơ động hơn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Đức suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 2 nếu cú dứt điểm ở cự ly gần của Reus không bị Cillessen cản phá.





Trận đấu hấp dẫn giữa Đức và Hà Lan đã kết thúc với phần thắng cho đội khách. (Ảnh: Getty).