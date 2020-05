Đến hẹn lại lên, Giải Futsal HDBank VĐQG 2020, do VOV và VFF phối hợp tổ chức, lại khởi tranh. Năm nay, sau 2 tháng đình hoãn vì dịch bệnh, công tác tổ chức, chuẩn bị cho giải đấu, bắt đầu bằng các trận vòng loại, càng khẩn trương và chu đáo.



TS Trần Doãn Hùng, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nha Trang, thành viên BTC giải cho biết: “Mọi công tác tổ chức cho giải đã hoàn thành, mọi hạng mục đã hoàn chỉnh. Việc phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã được tiến hành. Những công tác đảm bảo như môi trường thi đấu, khử khuẩn đã được bảo đảm, sao cho các trận đấu diễn ra đúng theo kế hoạch”.

Vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2020 sẵn sàng khởi tranh.

Còn ông Nguyễn Quang Trung, ủy viên BTC giải, chia sẻ: “Nét mới của giải năm nay là việc BTC cho các đội đăng ký 25 cầu thủ/đội thay vì 20 người như trước. Mặt khác, việc sắp xếp lịch thi đấu cũng được chú ý vào khung giờ buổi chiều, để cho NHM và khán giả không có điều kiện theo dõi các trận đấu vào buổi trưa thì sau giờ làm việc có thể theo dõi trận đấu buổi chiều và 19h tối”.

Năm nay, việc tổ chức sản xuất và truyền dẫn tín hiệu các trận đấu tiếp tục được lãnh đạo VOV tín nhiệm giao cho Đài TH KTS VTC thực hiện, với yêu cầu phải đem đến những khuôn hình, bắt được những khoảnh khắc đắt và đẹp nhất của mỗi trận đấu. Đây là vinh dự và cũng đồng thời là thách thức cho các cán bộ kỹ thuật, quay phim của VTC.

Ông Đặng Trần Kiên, Phó phòng kỹ thuật, Đài TH KTS VTC, cho biết: “Chúng tôi đã vào Nha Trang từ trước để sắp xếp xe màu, các phương tiện kỹ thuật, các công đoạn máy quay, truyền dẫn tín hiệu để đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt nhất”.

Về phía các đội bóng, sau khoảng thời gian dài các cầu thủ phải thực hiện giãn cách xã hội, vấn đề thể lực là điều khiến các HLV đau đầu nhất. Với Sanna Sanvinest Khánh Hòa, đội chủ nhà của giải đấu năm nay, áp lực với HLV Đặng Đình Khang càng cao hơn khi đội bóng bước sang năm thứ 4 liên tiếp trẻ hóa đội hình.

Vòng loại Giải Futsal HDBank VĐQG 2020 sẽ mở cửa đón khán giả.

HLV Đặng Đình Khang cho biết: “Chúng tôi chỉ chủ trương trẻ hóa từng bước một. Năm nay, chúng tôi vẫn còn một số trụ cột từ các năm trước, nhưng bổ sung thêm 5-6 vị trí mới và hy vọng khi vào giải, các cháu sẽ bắt nhịp được và chơi tốt như kỳ vọng của BHL”.

Theo lịch, từ 12h ngày 01/6, các trận đấu vòng loại giải futsal HDBank VĐQG, do VOV và VFF phối hợp tổ chức, sẽ khởi tranh tại NTĐ ĐH Nha Trang (Khánh Hòa). Các khán giả, NHM có thể tự do vào cửa để theo dõi và cổ vũ cho các đội bóng, với điều kiện phải mang khẩu trang và tiến hành các bước phòng dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh./.