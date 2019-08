VPF khen thưởng 5 chiến sĩ cứu cháu bé bị co giật ở sân Thiên Trường

Sáng nay (8/8), VPF cùng với BTC sân vận động Thiên Trường (Nam Định) đã khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu giữa Nam Định và HAGL tại vòng 19 V-League 2019 diễn ra ngày 4/8 vừa qua.

VPF quyết định khen thưởng BTC sân Thiên Trường và 5 đồng chí CSCĐ cứu cháu bé bị co giật tại Nam Định. (Ảnh: VPF)

Kể từ khi đội bóng Nam Định còn thi đấu tại giải hạng nhất Quốc gia, sân Thiên Trường vẫn luôn được đánh giá là sân có lượng khán giả đến sân rất đông. Đặc biệt, khi đội bóng quay trở lại với giải đấu chuyên nghiệp cao nhất là V-League, các trận đấu trên sân nhà của đội bóng Nam Định luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Đây là điều mà nhiều CLB tại hệ thống giải bóng đá cao nhất Việt Nam đang tìm kiếm.



Trận đấu tại vòng 19 V-League 2019 giữa CLB Nam Định vs HAGL đã ghi nhận con số kỷ lục về lượng khán giả đến sân lên tới 25.000 người hâm mộ. Công ty VPF, BĐH giải đánh giá rất cao BTC trận đấu SVĐ Thiên Trường và CLB Nam Định trong việc phối hợp chặt chẽ cùng BĐH Giải thực hiện tốt công tác chuẩn bị, triển khai tăng cường lực lượng và các phương án, biện pháp đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh, an toàn cho các thành viên làm nhiệm vụ và khán giả có mặt trên sân.

Những đồng chí CSCĐ cứu cháu bé bị co giật trên sân Thiên Trường là hình ảnh đẹp về tính trách nhiệm và quên mình khi làm nhiệm vụ của lực lượng an ninh. (Ảnh: VPF)

Bên cạnh việc gửi công văn ghi nhận những nỗ lực của BTC trận đấu, sáng nay, đại diện Công ty VPF, BĐH giải V-League đã tổ chức tuyên dương và trao tặng quà cho BTC trận đấu cùng với lực lượng an ninh làm nhiệm vụ, đặc biệt khen thưởng 5 đồng chí cảnh sát đã nỗ lực cấp cứu kịp thời 1 cháu bé bị ngất tại khu vực khán đài B trong thời gian trận đấu đang diễn ra. Đây là hình ảnh đẹp về tính trách nhiệm và quên mình khi làm nhiệm vụ của lực lượng an ninh, những người hùng thầm lặng đóng góp cho thành công của mỗi trận đấu./.