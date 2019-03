Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Indonesia độc quyền trên VOV

U23 Việt Nam vs U23 Indonesia sẽ quyết đấu ở lượt trận thứ 2 bảng K.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là đơn vị truyền hình chủ nhà của bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, chịu trách nhiệm sản xuất và phát sóng tất cả các trận đấu của bảng đấu này.



Quý độc giả, khán giả có thể xem và nghe trực tiếp các trận đấu của bảng K vòng loại U23 châu Á trên các kênh VTC1, VTC3, phát thanh VOV1 và VOV2. Để phục vụ người hâm mộ, Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến các trận đấu của bảng K, vòng loại U23 châu Á 2020.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trong ngày hôm nay (24/3) trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra 2 trận đấu. Vào lúc 17h là màn so tài giữa U23 Thái Lan vs U23 Brunei. Vào lúc 20h, U23 Việt Nam vs U23 Brunei sẽ tranh tài. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Vòng loại U23 châu Á 2020 có 44 đội bóng chia thành 2 nhóm: 20 đội thuộc nhóm Đông Á và 24 đội thuộc nhóm Tây Á. Các đội được chia thành 11 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Hiện tịa, U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân của giải đấu.

PV/VOV.VN

PC_Article_AfterShare_1