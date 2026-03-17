Cầu thủ Việt kiều Croatia bất ngờ được đôn lên U23 Việt Nam

Đội tuyển U19 Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào chiều 16/3, mở màn đợt tập trung rà soát lực lượng, hướng tới Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.

Ban huấn luyện chủ động ổn định tổ chức, phổ biến giáo án và kiểm tra thể trạng cầu thủ ngay trong buổi tập đầu tiên. Do phần lớn cầu thủ mới hội quân, Ban huấn luyện triển khai các bài tập nhẹ với bóng, kết hợp vận động nhằm giúp toàn đội làm quen lại với cường độ tập luyện, đồng thời xây dựng sự gắn kết ban đầu giữa các vị trí.

U19 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.

HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự trực tiếp quan sát, đánh giá từng cầu thủ thông qua các bài tập kỹ thuật cơ bản và phối hợp nhóm nhỏ. Qua đó, Ban huấn luyện bước đầu đưa ra nhận định về năng lực, khả năng thích nghi và thái độ tập luyện của từng cá nhân trong đợt hội quân.

Đáng chú ý, cầu thủ Việt kiều Antonio Moric (CLB NK Trnje - Croatia) tạm thời chuyển sang tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam để tiếp tục được theo dõi, đánh giá trong môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn. Theo kế hoạch, Antonio Moric sẽ trở lại đội tuyển U19 Việt Nam khi đội tuyển U23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam duy trì mật độ tập luyện 1-2 buổi mỗi ngày. Sau khoảng một tuần, Ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc lực lượng, đồng thời cân nhắc bổ sung nhân sự nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh nội bộ, hướng tới xây dựng đội hình tối ưu cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới.