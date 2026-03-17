中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cầu thủ Việt kiều Croatia bất ngờ được đôn lên U23 Việt Nam

Thứ Ba, 11:32, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cầu thủ Antonio Moric - Việt kiều Croatia được đôn từ đội U19 Việt Nam lên tập cùng U23 Việt Nam để BHL kiểm tra, đánh giá chuyên môn.

Đội tuyển U19 Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào chiều 16/3, mở màn đợt tập trung rà soát lực lượng, hướng tới Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.

Ban huấn luyện chủ động ổn định tổ chức, phổ biến giáo án và kiểm tra thể trạng cầu thủ ngay trong buổi tập đầu tiên. Do phần lớn cầu thủ mới hội quân, Ban huấn luyện triển khai các bài tập nhẹ với bóng, kết hợp vận động nhằm giúp toàn đội làm quen lại với cường độ tập luyện, đồng thời xây dựng sự gắn kết ban đầu giữa các vị trí.

U19 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.

HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự trực tiếp quan sát, đánh giá từng cầu thủ thông qua các bài tập kỹ thuật cơ bản và phối hợp nhóm nhỏ. Qua đó, Ban huấn luyện bước đầu đưa ra nhận định về năng lực, khả năng thích nghi và thái độ tập luyện của từng cá nhân trong đợt hội quân.

Đáng chú ý, cầu thủ Việt kiều Antonio Moric (CLB NK Trnje - Croatia) tạm thời chuyển sang tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam để tiếp tục được theo dõi, đánh giá trong môi trường có yêu cầu chuyên môn cao hơn. Theo kế hoạch, Antonio Moric sẽ trở lại đội tuyển U19 Việt Nam khi đội tuyển U23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam duy trì mật độ tập luyện 1-2 buổi mỗi ngày. Sau khoảng một tuần, Ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc lực lượng, đồng thời cân nhắc bổ sung nhân sự nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh nội bộ, hướng tới xây dựng đội hình tối ưu cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

PV/VOV.VN
Tag: Antonio Moric U23 Việt Nam cầu thủ Việt kiều Croatia Antonio Moric Antonio Moric NK Trnje
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

"Thần đồng" HAGL ghi bàn ở V-League sau khi vắng mặt trong danh sách U19 Việt Nam
VOV.VN - Tiền đạo Trần Gia Bảo ghi bàn cho HAGL ở trận hòa Đà Nẵng 3-3 tại vòng 16 V-League 2025/2026 sau khi không có tên trong danh sách triệu tập U19 Việt Nam.

Kết thúc giải U19 nữ VĐQG Cúp Acecook 2026
VOV.VN - Giải U19 nữ VĐQG Cúp Acecook 2026 đã chính thức kết thúc hôm nay 7/2 tại sân vận động Hà Nam.

Phong Phú Hà Nam lên ngôi vô địch sớm tại giải U19 Quốc gia Cúp Acecook 2026
VOV.VN - Chiến thắng trước Thái Nguyên T&T giúp Phong Phú Hà Nam sớm giành chức vô địch Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia Cúp Acecook 2026 trước một vòng đấu.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá