Chuyển nhượng 11/7: Arsenal gây sốc, Roma quan tâm tiền đạo của MU

Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ Noni Madueke. Theo thông tin mới nhất từ GOAL, Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Noni Madueke từ Chelsea với giá 50 triệu bảng. Ở mùa giải 2024/2025, Noni Madueke ra sân 46 trận trên mọi đấu trường, ghi 11 bàn thắng, 5 kiến tạo.

Real Betis muốn tiếp tục mượn Antony. Tiền đạo Antony thi đấu rất hay trong màu áo Real Betis khi có 9 bàn thắng, 5 kiến tạo sau 26 trận ra sân. Cầu thủ người Brazil đang muốn rời MU để gắn bó với đại diện Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo tờ Sport, Real Betis đang muốn tiếp tục mượn Antony sau đó tính tới phương án mua đứt ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

AS Roma quan tâm tới Rasmus Hojlund. Theo thông tin từ Theo Corriere dello Sport, AS Roma đang quan tâm tới việc chiêu mộ tiền đạo Rasmus Hojlund bên phía MU. Ngoài trường hợp của AS Roma, Inter Milan và Napoli cũng dành sự quan tâm tới tiền đạo sinh năm 2003.

Rasmus Hojlund được các đội bóng Serie A quan tâm (Ảnh: Reuters).

Real Madrid theo đuổi Ibrahima Konaté. Hợp đồng của Ibrahima Konaté với Liverpool chỉ còn thời hạn tới mùa hè 2026. Theo AS, trung vệ người Pháp không muốn gia hạn hợp đồng với Lữ đoàn đỏ. Nguyên nhân là cầu thủ sinh năm 1999 đang được Real Madrid theo đuổi. Nếu như Liverpool không bán Ibrahima Konaté ở mùa hè 2025, đội bóng này sẽ mất trắng trung vệ của mình ở mùa hè 2026 giống như trường hợp của Trent Alexander-Arnold.

Luka Modric xúc động chia tay Real Madrid. Sau trận thua 0-4 trước PSG ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, Luka Modric chia tay Los Blancos sau 13 năm gắn bó. Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ này cho biết: “Thật khó để diễn tả thành lời, bởi đó là những cảm xúc đan xen. Một chặng đường huy hoàng, vinh quang và không thể nào quên đã khép lại. Những gì tôi đã trải qua tại đây mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn cả.

Việc hồi tưởng lại tất cả những thành tựu tôi đã đạt được ở nơi này là lý do để cảm thấy hạnh phúc, dù chặng đường ấy đã kết thúc. Tại Real Madrid, tôi đã trưởng thành cả về mặt chuyên môn lẫn con người. Real Madrid đã cho tôi tất cả trên phương diện bóng đá, tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó. Tôi sẽ luôn là một madridista”.