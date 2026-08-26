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Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: MU chính thức công bố "bom tấn" Carlos Baleba

Thứ Tư, 06:18, 26/08/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh 2026/2027, MU chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton.

MU chính thức ra mắt tân binh Carlos Baleba với bản hợp đồng 5 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Theo giới truyền thông Anh, đội chủ sân Old Trafford phải chi 65 triệu Bảng kèm 5 triệu Bảng phụ phí để có được tiền vệ người Cameroon.

Carlos Baleba từng là mục tiêu được MU săn đón quyết liệt ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 nhưng thương vụ không thành công do Brighton "hét giá" lên tới 120 triệu Bảng. Dẫu vậy, tiền vệ người Cameroon đã thỏa ước mơ cập bến Old Trafford vào mùa hè này.

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Carlos Baleba chính thức gia nhập MU. (Ảnh: CLB)

Ở mùa giải 2025/2026, Carlos Baleba gặp vấn đề với chấn thương và có phần xuống phong độ. Dẫu vậy, tiền vệ 22 tuổi vẫn là một trong những "máy quét" được quan tâm nhất tại Ngoại hạng Anh.

"Bom tấn" Carlos Baleba được công bố chỉ ít ngày sau khi MU thua Hull 0-2 ở trận ra quân Ngoại hạng Anh 2026/2027. Theo kênh Sky Sports, Carlos Baleba hiện chưa bình phục chấn thương và dự kiến có thể ra mắt MU vào giữa tháng 9.

Đáng chú ý, MU đã đầu tư mạnh tay để nâng cấp tuyến tuyến giữa ở kỳ chuyển nhượng hè này. Trước khi chiêu mộ Carlos Baleba, MU đã chi 50 triệu Bảng để đón tiền vệ Andrey Santos từ Chelsea và 35 triệu bảng cho tiền vệ Youri Tielemans từ Aston Villa.

Hoàng Long/VOV.VN
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