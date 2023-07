Chuyển nhượng V-League 2023: Thanh Hóa mượn tuyển thủ Võ Nguyên Hoàng

Thanh Hóa mượn tuyển thủ U23 Việt Nam: Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng gia nhập CLB Thanh Hoá theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải 2023. CLB Thanh Hoá xác nhận chiêu mộ thành công tiền đạo Võ Nguyên Hoàng từ CLB PVF-CAND theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải 2023.

Ảnh: CLB Thanh Hóa.

Cầu thủ sinh năm 2002 tập luyện cùng đội bóng mới từ chiều 30/6. Anh không thi đấu trận đầu tiên của lượt về giải hạng Nhất giữa CLB PVF-CAND và Long An mà quyết định chuyển đến CLB Thanh Hoá ngay lập tức. Sự có mặt của Nguyên Hoàng giúp Thanh Hóa tăng cường số lượng cầu thủ tấn công khi ngoài 2 ngoại binh Paulo Conrado và Bruno Cunha thì đội bóng xứ Thanh chỉ còn Lê Thanh Bình có khả năng đá tiền đạo cắm.

Filip Nguyễn chưa đá trận ra mắt CLB Công an Hà Nội: Mới chỉ ra mắt CLB Công an Hà Nội ngày 30/6, Filip Nguyễn chưa kịp có buổi tập nào cùng đồng đội mới. Do đó, cầu thủ Việt kiều này gần như chắc chắn chưa thể đá trận ra mắt CLB Công an Hà Nội trong trận đấu với Đà Nẵng vào Chủ Nhật tới. Người trấn giữ khung thành CLB Công an Hà Nội trong cuộc đọ sức tại Hòa Xuân nhiều khả năng vẫn là Patrik Lê Giang.

Hà Nội FC vẫn có thể thay ngoại binh: Về cơ bản, Hà Nội FC đã chốt xong các cầu thủ ngoại gồm có Herlison Caion, Marcao, Mirlan Murzaev và Milan Jevtovic. Tuy nhiên, do Marcao vẫn đang gặp vấn đề về thể lực do chấn thương nên đội bóng thủ đô vẫn hoàn toàn có thể thay thế tiền vệ này trước ngày thời hạn chuyển nhượng giữa mùa kết thúc.