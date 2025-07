Chuyển nhượng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN chia tay "người nhện"

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2025/2026 mới nhất, CLB CAHN đã chính thức nói lời chia tay với thủ môn Đỗ Sỹ Huy sau 4 năm gắn bó.

CLB CAHN thông báo chia tay thủ môn Đỗ Sỹ Huy. (Ảnh: CLB CAHN)

Trên trang chủ, đội bóng ngành công an viết: “Cảm ơn và tạm biệt thủ môn Đỗ Sỹ Huy. Sỹ Huy đã luôn tận tâm cống hiến trong suốt 4 năm khoác áo CLB Công An Hà Nội kể từ năm 2021. Anh là một trong số những cầu thủ giành chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2022 cùng CLB Công An Nhân Dân, từ đó thăng hạng V-League và chuyển giao về CLB Công An Hà Nội.

Sỹ Huy cũng cùng đội bóng chạm tới những cột mốc lịch sử như chức vô địch V-League 2023 và lần đầu tiên đăng quang Cúp Quốc gia năm 2025. Tập thể đội bóng xin tri ân những đóng góp to lớn của Sỹ Huy và chúc anh luôn vững bước, thành công trên chặng đường phía trước”.

Đỗ Sỹ Huy từng là chốt chặn đáng tin cậy của CLB CAHN ở Giải hạng Nhất, nhưng khi bước lên V-League, thủ môn này dần đánh mất vị trí vào tay những thủ môn ngoại đẳng cấp như Patrik Lê Giang, hay đặc biệt là Nguyễn Filip. Cũng như với sự xuất hiện của tân binh Vũ Tuyên Quang, Sỹ Huy quyết định ra đi để tìm kiếm cơ hội bắt chính.

Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng Đỗ Sỹ Huy sẽ cập bến CLB Bình Dương sau khi chia tay CLB CAHN.