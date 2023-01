CLB Công An Hà Nội ra mắt logo mới ở V-League 2023

CLB Công An Nhân Dân chính thức đổi tên thành CLB Công An Hà Nội và ra mắt logo mới kể từ mùa giải 2023. Sau khi thăng hạng lên V-League, CLB Công An Hà Nội chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà và sẽ ra quân gặp Bình Định ở vòng mở màn giải đấu.

Trước thềm mùa giải 2023, CLB Công An Hà Nội là một trong những đội hoạt động mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Tân binh V-League đã chiêu mộ thành công những hảo thủ như Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Tài, Huỳnh Công Đến…

Logo của CLB Công An Hà Nội ở V-League 2023. (Ảnh: VPF)

CLB Công An Hà Nội công bố 2 tân binh sau khi ra mắt logo mới. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Đáng chú ý, anh em Bùi Tiến Dũng – Bùi Tiến Dụng sẽ cùng nhau sát cánh trong màu áo CLB Công An Hà Nội ở V-League 2023. Sau khi thủ môn Bùi Tiến Dũng cập bến vào cuối năm 2022, trung vệ Bùi Tiến Dụng đã chính thức gia nhập đội bóng vào hôm nay (4/1).

Bên cạnh Bùi Tiến Dụng, CLB Công An Hà Nội vừa ra mắt một tân binh khác là tiền vệ cánh Tô Văn Vũ. Cầu thủ tấn công này là nhân tố nổi bật của Bình Dương trong các mùa giải gần đây và từng được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐT Việt Nam./.