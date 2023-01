CLB Công An Hà Nội xuất quân tham dự V-League 2023, ra mắt dàn tân binh “khủng”

Lễ ra mắt và xuất quân tham dự mùa giải 2023 của CLB Công An Hà Nội diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy. Tới dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên; Thượng tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội...

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa cho các thành viên CLB Công An Hà Nội

Sự xuất hiện của CLB Công An Hà Nội tại V-League 2023 đánh dấu sự trở lại của đại diện bóng đá ngành Công an tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tân binh V-League sẽ đá sân nhà tại Hàng Đẫy và đặt mục tiêu có thành tích cao ở mùa giải 2023.

Tại lễ xuất quân, CLB Công An Hà Nội đã giới thiệu đội hình sẽ thi đấu tại V-League 2023. Trong số các tân binh vừa cập bến sân Hàng Đẫy, có 3 tuyển thủ đang cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 là Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh và Phan Văn Đức.

Ngoài ra, đội hình CLB Công An Hà Nội còn sở hữu một loạt cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở V-League như thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Tô Văn Vũ, tiền vệ Hồ Tấn Tài… cùng các tài năng trẻ sáng giá như Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến…

Bộ 3 ngoại binh của CLB Công An Hà Nội ở V-League 2023 là trung vệ Elton Monteiro (Bồ Đào Nha) và cặp tiền đạo Juvhel Tsoumou (Congo), Dejan Georgijevic (Serbia). Dẫn dắt CLB Công An Hà Nội ở V-League 2023 là HLV Paulo Foiani và đội ngũ trợ lý gồm các ông Flavio Cruz, Hứa Hiền Vinh và Lê Phước Tứ.

Sau lễ xuất quân, CLB Công An Hà Nội đã thi đấu giao hữu với đội Bộ tư lệnh hiến binh Campuchia trên sân Hàng Đẫy. Kết quả, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha làm bàn của Gia Hưng và Xuân Nam./.