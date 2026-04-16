CLB Nam Định "trói chân" hàng loạt trụ cột trước thềm vòng 19 V-League 2025/2026

CLB Nam Định mới đây đã thông báo gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột nhằm ổn định lực lượng cho chặng đường sắp tới. Theo đó, Lucas Alves sẽ gắn bó đến năm 2027, trong khi Tô Văn Vũ và Romulo Machado tiếp tục ở lại sân Thiên Trường đến năm 2028.

CLB Nam Định gia hạn hợp đồng với Tô Văn Vũ, Lucas Alves và Romulo Machado

Động thái này cho thấy định hướng phát triển lâu dài của đội bóng thành Nam, không chỉ tập trung vào thành tích hiện tại mà còn chuẩn bị nền tảng cho tương lai. Ban lãnh đạo CLB khẳng định việc giữ chân các trụ cột là ưu tiên song song với kế hoạch bổ sung nhân sự chất lượng.

Trên thực tế, Lucas Alves và Romulo Machado vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng. Lucas Alves đã ra sân 10 trận và ghi 3 bàn thắng, trong khi Romulo có 1 pha lập công sau 13 lần ra sân với tổng thời gian thi đấu 979 phút ở mùa giải 2025/2026.

Trong khi đó, việc giữ chân Tô Văn Vũ mang ý nghĩa lớn về mặt kinh nghiệm và sự ổn định cho hàng thủ. Sự góp mặt của cầu thủ giàu kinh nghiệm này giúp Nam Định có thêm phương án tổ chức lối chơi chắc chắn hơn.

Sau khởi đầu không thực sự suôn sẻ, Nam Định đang dần lấy lại phong độ kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại băng ghế chỉ đạo. Đội bóng đã thắng tới 4 trong 5 trận gần nhất tại V-League, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 24 điểm.

Ở vòng 19 V-League 2025/2026, Nam Định sẽ có chuyến làm khách trên sân của Đà Nẵng vào lúc 18h00 ngày 19/4.

