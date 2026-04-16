CLB Nam Định "trói chân" hàng loạt trụ cột trước thềm vòng 19 V-League 2025/2026

Thứ Năm, 15:42, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB Nam Định thông báo gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột trước thềm trận đấu với Đà Nẵng tại vòng 19 V-League 2025/2026.

CLB Nam Định mới đây đã thông báo gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột nhằm ổn định lực lượng cho chặng đường sắp tới. Theo đó, Lucas Alves sẽ gắn bó đến năm 2027, trong khi Tô Văn Vũ và Romulo Machado tiếp tục ở lại sân Thiên Trường đến năm 2028.

CLB Nam Định gia hạn hợp đồng với Tô Văn Vũ, Lucas Alves và Romulo Machado
CLB Nam Định gia hạn hợp đồng với Tô Văn Vũ, Lucas Alves và Romulo Machado

Động thái này cho thấy định hướng phát triển lâu dài của đội bóng thành Nam, không chỉ tập trung vào thành tích hiện tại mà còn chuẩn bị nền tảng cho tương lai. Ban lãnh đạo CLB khẳng định việc giữ chân các trụ cột là ưu tiên song song với kế hoạch bổ sung nhân sự chất lượng.

Trên thực tế, Lucas Alves và Romulo Machado vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng. Lucas Alves đã ra sân 10 trận và ghi 3 bàn thắng, trong khi Romulo có 1 pha lập công sau 13 lần ra sân với tổng thời gian thi đấu 979 phút ở mùa giải 2025/2026.

Trong khi đó, việc giữ chân Tô Văn Vũ mang ý nghĩa lớn về mặt kinh nghiệm và sự ổn định cho hàng thủ. Sự góp mặt của cầu thủ giàu kinh nghiệm này giúp Nam Định có thêm phương án tổ chức lối chơi chắc chắn hơn.

Sau khởi đầu không thực sự suôn sẻ, Nam Định đang dần lấy lại phong độ kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại băng ghế chỉ đạo. Đội bóng đã thắng tới 4 trong 5 trận gần nhất tại V-League, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 24 điểm.

Ở vòng 19 V-League 2025/2026, Nam Định sẽ có chuyến làm khách trên sân của Đà Nẵng vào lúc 18h00 ngày 19/4.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Quách Khiêm/VOV.VN
Tin liên quan

Đoàn Văn Hậu nói gì trong ngày có quyết định quan trọng cùng CLB CAHN?
VOV.VN - Sáng 16/4, CLB CAHN đã tổ chức lễ gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột gồm Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long và ngoại binh Alan Grafite. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giữ ổn định lực lượng, hướng tới mục tiêu chinh phục các danh hiệu trong thời gian tới.

HLV Hà Nội FC bất ngờ tiết lộ kế sách giành trọn 3 điểm trước TP.HCM trên sân nhà
VOV.VN - HLV Harry Kewell bất ngờ tiết lộ kế sách giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trước TP.HCM trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 19 V-League 2025/2026.

T&T Group được vinh danh ở Giải Cống hiến 2026 hạng mục Thể thao
VOV.VN - Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật ở công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực cộng đồng.

