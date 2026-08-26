Cổ động viên TP.HCM có mặt sớm tại Nguyễn Huệ tiếp lửa cho ĐT Việt Nam

Mặc dù đến 20h tối, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan mới diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, nhưng từ 18h, các cổ động viên tại TP.HCM đã sớm có mặt ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), tìm vị trí ngồi tốt nhất để theo dõi trận chung kết qua 5 màn hình LED.

Các cổ động viên TP.HCM hào hứng trước trận đấu

Dù phải đối đầu với đối thủ mạnh như Thái Lan trong trận chung kết, các cổ động viên TP.HCM tin tưởng đội nhà sẽ giữ vững lợi thế dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi để lên ngôi tại giải đấu vào đêm nay.

"Thật sự, lượt đi ĐTVN đã thắng 2-0 nên mình nghĩ Việt Nam sẽ thắng tiếp 1-0. Mình rất hồi hộp trước giờ bóng lăn. Không khí ở đây rất sôi động, dù chưa tới giờ đá nhưng đã rất đông rồi, rất vui", anh Nguyễn Văn Luận, một cổ động viên nói.

Một số hình ảnh người hâm mộ TP.HCM đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước trận:

Phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 17h30

Các cổ động viên TP.HCM tiếp lửa cho đội nhà từ xa.

Người dân ngồi vào màn hình LED từ 18h.

Fan hâm mộ tin tưởng đội nhà sẽ giành chiến thắng.

Cổ động viên nhí tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Người nước ngoài chung vui với các fan bóng đá Việt Nam.

Không khí theo dõi bóng đá nhộn nhịp