Cổ động viên TP.HCM có mặt sớm tại Nguyễn Huệ tiếp lửa cho ĐT Việt Nam
VOV.VN - Hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn, sức nóng của cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan đã lan tỏa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) khi những người hâm mộ đã có mặt từ sớm để tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà, tạo nên không khí sôi động trước trận đấu.
Mặc dù đến 20h tối, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan mới diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, nhưng từ 18h, các cổ động viên tại TP.HCM đã sớm có mặt ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), tìm vị trí ngồi tốt nhất để theo dõi trận chung kết qua 5 màn hình LED.
Dù phải đối đầu với đối thủ mạnh như Thái Lan trong trận chung kết, các cổ động viên TP.HCM tin tưởng đội nhà sẽ giữ vững lợi thế dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi để lên ngôi tại giải đấu vào đêm nay.
"Thật sự, lượt đi ĐTVN đã thắng 2-0 nên mình nghĩ Việt Nam sẽ thắng tiếp 1-0. Mình rất hồi hộp trước giờ bóng lăn. Không khí ở đây rất sôi động, dù chưa tới giờ đá nhưng đã rất đông rồi, rất vui", anh Nguyễn Văn Luận, một cổ động viên nói.
Một số hình ảnh người hâm mộ TP.HCM đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước trận: