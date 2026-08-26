English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cổ động viên TP.HCM có mặt sớm tại Nguyễn Huệ tiếp lửa cho ĐT Việt Nam

Thứ Tư, 19:00, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 2 tiếng trước giờ bóng lăn, sức nóng của cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan đã lan tỏa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) khi những người hâm mộ đã có mặt từ sớm để tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà, tạo nên không khí sôi động trước trận đấu.

 

Mặc dù đến 20h tối, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan mới diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, nhưng từ 18h, các cổ động viên tại TP.HCM đã sớm có mặt ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), tìm vị trí ngồi tốt nhất để theo dõi trận chung kết qua 5 màn hình LED.

co dong vien tp.hcm co mat som tai nguyen hue tiep lua cho Dt viet nam hinh anh 1
Các cổ động viên TP.HCM hào hứng trước trận đấu

Dù phải đối đầu với đối thủ mạnh như Thái Lan trong trận chung kết, các cổ động viên TP.HCM tin tưởng đội nhà sẽ giữ vững lợi thế dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi để lên ngôi tại giải đấu vào đêm nay.

"Thật sự, lượt đi ĐTVN đã thắng 2-0 nên mình nghĩ Việt Nam sẽ thắng tiếp 1-0. Mình rất hồi hộp trước giờ bóng lăn. Không khí ở đây rất sôi động, dù chưa tới giờ đá nhưng đã rất đông rồi, rất vui", anh Nguyễn Văn Luận, một cổ động viên nói.

Một số hình ảnh người hâm mộ TP.HCM đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước trận:

co dong vien tp.hcm co mat som tai nguyen hue tiep lua cho Dt viet nam hinh anh 2
Phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 17h30
co dong vien tp.hcm co mat som tai nguyen hue tiep lua cho Dt viet nam hinh anh 3
Các cổ động viên TP.HCM tiếp lửa cho đội nhà từ xa.
co dong vien tp.hcm co mat som tai nguyen hue tiep lua cho Dt viet nam hinh anh 4
Người dân ngồi vào màn hình LED từ 18h.
co dong vien tp.hcm co mat som tai nguyen hue tiep lua cho Dt viet nam hinh anh 5
Fan hâm mộ tin tưởng đội nhà sẽ giành chiến thắng.
co dong vien tp.hcm co mat som tai nguyen hue tiep lua cho Dt viet nam hinh anh 6
Cổ động viên nhí tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.
co dong vien tp.hcm co mat som tai nguyen hue tiep lua cho Dt viet nam hinh anh 7
Người nước ngoài chung vui với các fan bóng đá Việt Nam.
co dong vien tp.hcm co mat som tai nguyen hue tiep lua cho Dt viet nam hinh anh 8
Không khí theo dõi bóng đá nhộn nhịp
Hà Khánh-Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CĐV mở hội, xếp hàng vào sân xem chung kết lượt về ASEAN Cup Việt Nam vs Thái Lan
CĐV mở hội, xếp hàng vào sân xem chung kết lượt về ASEAN Cup Việt Nam vs Thái Lan

VOV.VN - Cổ động viên mở hội, xếp hàng vào sân xem chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại sân Mỹ Đình giữa Việt Nam vs Thái Lan ở thời điểm trước giờ bóng lăn 3 tiếng.

CĐV mở hội, xếp hàng vào sân xem chung kết lượt về ASEAN Cup Việt Nam vs Thái Lan

CĐV mở hội, xếp hàng vào sân xem chung kết lượt về ASEAN Cup Việt Nam vs Thái Lan

VOV.VN - Cổ động viên mở hội, xếp hàng vào sân xem chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại sân Mỹ Đình giữa Việt Nam vs Thái Lan ở thời điểm trước giờ bóng lăn 3 tiếng.

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan
ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan bằng tỷ số 2-2. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2.

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan bằng tỷ số 2-2. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2.

Cổ động viên TP.HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam
Cổ động viên TP.HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Sau khi trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc với chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, hàng vạn người hâm mộ tại TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Cổ động viên TP.HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên TP.HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Sau khi trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc với chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, hàng vạn người hâm mộ tại TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế