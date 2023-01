Cristiano Ronaldo cài điều khoản sang Newcastle đá Champions League

Theo tờ Marca, Cristiano Ronaldo đã cài điều khoản cho phép tiền đạo này trở lại với Champions League trong bản hợp đồng với Al Nassr. Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ khoác áo Newcastle theo dạng cho mượn trong trường hợp đội bóng Ngoại hạng Anh giành vé tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Al Nassr và Newcastle đều có chung chủ sở hữu là Quỹ đầu tư Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF). Bởi vậy, khả năng Cristiano Ronaldo tái xuất ở Ngoại hạng Anh và Champions League trong màu áo Newcastle là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện tại, Cristiano Ronaldo đã tới Saudi Arabia và chuẩn bị có màn ra mắt đội bóng mới Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha có thể kiếm được 200 triệu Euro/năm trong thời gian khoác áo Al Nassr nhờ các khoản lương, thưởng và hợp đồng thương mại.

Trong khi đó, Newcastle đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 34 điểm sau 17 trận. Đoàn quân của HLV Eddie Howe chỉ kém 2 điểm so với vị trí nhì bảng của Man City và hơn 2 điểm so với vị trí top 4 của MU, nhưng chơi nhiều hơn 1 trận so với bộ đôi thành Manchester.

So với nhóm bám đuổi top 4, Newcastle đang hơn Tottenham 4 điểm, hơn Liverpool 6 điểm và hơn Chelsea tới 9 điểm. Nếu giữ vững vị trí hiện tại, Newcastle sẽ có lần đầu tiên trở lại Champions League lần đầu kể từ mùa giải 2002/2003.

Cá nhân Cristiano Ronaldo đang nắm giữ một loạt kỷ lục tại Champions League gồm 141 bàn thắng, 42 đường kiến tạo, 187 trận đấu hay 19 bàn từ chấm phạt đền. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng có 5 lần nâng cao chiếc cúp bạc danh giá với 1 chức vô địch cùng MU và 4 chức vô địch cùng Real Madrid./.