Cục TDTT nói gì về lùm xùm chốt danh sách ĐT cờ vua Việt Nam dự Olympiad qua... nhóm chat?

Thứ Tư, 21:19, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 13/5, Cục Thể dục Thể thao đã chính thức lên tiếng về lùm xùm chốt danh sách ĐT cờ vua Việt Nam dự Olympiad 2026 qua... nhóm chat.

Liên quan đến thông tin đang được dư luận quan tâm về danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 không có nhiều kỳ thủ hàng đầu, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã có thông tin chính thức nhằm làm rõ quy trình tuyển chọn vận động viên cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Theo đó, quá trình tuyển chọn đội tuyển nữ tham dự Olympiad 2026 được cho là diễn ra thông qua việc lập nhóm chat mạng xã hội để thông báo đăng ký tham dự giải đấu. Một số thông tin cho rằng “Bộ môn Cờ - Cục Thể dục Thể thao Việt Nam quyết định tạo nhóm chat mạng xã hội và thông báo”, dẫn tới việc nhiều vận động viên không kịp đăng ký trong thời gian ngắn vào cuối tuần.

cuc tdtt noi gi ve lum xum chot danh sach Dt co vua viet nam du olympiad qua... nhom chat hinh anh 1
Cục TDTT nói gì về lùm xùm chốt danh sách ĐT cờ vua Việt Nam dự Olympiad qua... nhóm chat? (Ảnh: Hầu hết các thành viên ĐT cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2024 sẽ vắng mặt tại giải năm nay)

Trong đó, nhóm chat trên mạng xã hội được tạo vào ngày 9/5 và yêu cầu các vận động viên đăng ký tham dự trước hạn chót ngày 10/5. Do thời gian thông báo rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, một số trường hợp được cho là không kịp cập nhật thông tin, trong đó có hai kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh.

Trước những thông tin trên, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết, việc lập nhóm chat của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam là một cách lấy ý kiến của cá nhân vận động viên. Sau đó, các bộ phận chuyên môn thuộc Liên đoàn Cờ vua Việt Nam sẽ rà soát danh sách đội tuyển và báo cáo lên Cục. Cục sẽ có văn bản lấy ý kiến các đơn vị chủ quản vận động viên. Sau khi có kết quả từ các đơn vị, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ xem xét, ra quyết định thành lập đội tuyển.

Như vậy, việc lập nhóm chat nói trên là hoạt động ở bước đầu tiên thuộc quá trình rà soát nhân sự của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, không phải quyết định tuyển chọn chính thức của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa nhận được báo cáo chính thức từ Liên đoàn Cờ vua Việt Nam về danh sách đội tuyển tham dự Olympiad 2026.

Tối 13/5, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã đề nghị Liên đoàn Cờ vua Việt Nam có báo cáo cụ thể, đồng thời yêu cầu rà soát quá trình tuyển chọn vận động viên theo đúng tiêu chí chuyên môn, đúng quy trình, bảo đảm lựa chọn lực lượng tốt nhất tham dự giải đấu.Thông báo của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã cho thấy rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước và Liên đoàn Cờ vua Việt Nam trong quá trình tuyển chọn vận động viên, đồng thời bảo đảm việc thành lập đội tuyển quốc gia được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định chuyên môn.

Olympiad cờ vua lần thứ 46 diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan từ ngày 15 - 27/9, tiếp tục khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của cờ vua thế giới. Giải vô địch cờ vua đồng đội danh giá nhất thế giới được FIDE tổ chức hai năm một lần, quy tụ hàng trăm đội tuyển quốc gia tranh tài.

Câu chuyện bắt đầu từ lần trả lời phỏng vấn giới truyền thông của một đại diện Liên đoàn Cờ Việt Nam đầu tháng 5, qua đó người hâm mộ cờ vua được biết một tin tức khá sốc: Dàn kỳ thủ hàng đầu Việt Nam sẽ không tham dự Olympiad cờ vua 2026 do không tập hợp được lực lượng mạnh nhất.
Phạm Ngọc/VOV.VN
Tag: ĐT cờ vua Việt Nam Olympiad 2026 cờ vua
Cục TDTT lên tiếng vụ VĐV tố bị ăn chặn tiền thưởng, tạm thôi nhiệm vụ 2 HLV
VOV.VN - Cục trưởng Cục TDTT Phạm Hà Việt cho biết, 2 HLV liên quan tới vụ việc VĐV Phạm Như Phương tố bị đòi chia tiền thưởng đã tạm thời thôi tập huấn đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Vận động viên TDDC bất ngờ giải nghệ ở tuổi 20, Cục TDTT vào cuộc
VOV.VN - Liên quan đến vụ việc vận động viên TDDC của ĐTQG bất ngờ giải nghệ ở tuổi 20, lãnh đạo Cục TDTT xác nhận sẽ xử lý vụ việc theo quy định nếu có vi phạm.

Vụ chuyên gia bắn súng Hàn Quốc bị "quên" ở lễ vinh danh: Cục TDTT vào cuộc
VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Thể dục thể thao đang tiến hành các thủ tục để tiếp tục ký hợp đồng với chuyên gia của đội tuyển bắn súng Việt Nam - ông Park Chung Gun (Hàn Quốc).

Vụ VĐV bóng bàn trẻ kêu đói: Cục TDTT "trảm" huấn luyện viên
VOV.VN - Cục Thể dục Thể thao quyết định cho thôi tập huấn đối với ông Bùi Xuân Hà (Quân đội) – HLV trưởng và ông Tô Minh (TP.HCM), HLV đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, từ ngày 5/10, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

