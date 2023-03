Đánh bại Dortmund, Chelsea thẳng tiến tứ kết Cúp C1 châu Âu

05:13

Chelsea bước vào trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2022/2023 gặp Dortmund với quyết tâm lật ngược tình thế sau khi đã thua 0-1 ở lượt đi. Dù vậy cũng phải đến phút 43, Sterling mới có thể ghi bàn mở tỷ số.



Sang hiệp 2, The Blues tiếp tục nỗ lực tấn công và có bàn thắng thứ 2 do công của Havertz trên chấm phạt đền ở phút 53.



Khoảng thời gian còn lại là rất nhiều nhưng Dortmund không thể ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 cho Chelsea. The Blues thẳng tiến tứ kết Cúp C1 châu Âu với chiến thắng 2-1 chung cuộc./.