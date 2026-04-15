Đình Bắc và U22 Việt Nam được vinh danh ở Giải thưởng cống hiến lần thứ 20

Tối 15/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô đã diễn ra Lễ trao giải Giải Cống hiến lần thứ 20 với chủ đề “Vì một Việt Nam rạng rỡ”. Lễ trao Giải thưởng có sự hiện diện của ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bà Vũ Việt Trang – Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ông Nguyễn Đức Lợi – Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Ito Naoki – Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; các nghệ sĩ, vận động viên cùng đông đảo khán giả hâm mộ.

Giải thưởng Cống hiến do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức nhằm ghi nhận, vinh danh các cá nhân, tập thể tổ chức được các hoạt động âm nhạc, thể thao có sức lan tỏa, truyền cảm hứng và để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng và giới chuyên môn. Mùa giải lần thứ 20- năm 2026 bao gồm 10 hạng mục âm nhạc và một Giải Đặc biệt Quốc tế, hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (MAJ). Ở mảng thể thao, có bốn hạng mục được tổ chức, trong đó hai hạng mục là do Hội đồng bầu chọn tổ chức và 2 hạng mục kết hợp với bình chọn từ khán giả.

Tại buổi lễ, HLV Kim Sang Sik đã thay mặt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự và nhận Giải thể thao Cống hiến ở hạng mục “Chiến tích thể thao của năm”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một năm thi đấu thành công của lứa cầu thủ trẻ, đặc biệt với chiến tích giành HCV tại SEA Games 33. Tại giải đấu này, U22 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, chiều sâu đội hình và sự ổn định để vượt qua các đối thủ cạnh tranh, qua đó khẳng định vị thế nổi bật của bóng đá trong đời sống thể thao nước nhà.

Ở hạng mục dành cho cá nhân xuất sắc, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được vinh danh với giải thưởng “Gương mặt trẻ thể thao của năm”. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và bước tiến vượt bậc của cầu thủ sinh năm 2004 trong thời gian qua.

Không chỉ tỏa sáng ở một giải đấu, Nguyễn Đình Bắc còn duy trì phong độ ổn định trong suốt giai đoạn 2025–2026, góp công vào hàng loạt danh hiệu như vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33, HCĐ U23 châu Á 2026, cùng các danh hiệu quốc nội. Ở phương diện cá nhân, tiền đạo này sở hữu bộ sưu tập thành tích ấn tượng với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á, Cầu thủ xuất sắc nhất U23 Đông Nam Á, Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và giải “Vận động viên trẻ của năm” tại Cúp Chiến thắng.

Bên cạnh chuyên môn, Nguyễn Đình Bắc cũng ghi điểm với hình ảnh tích cực ngoài sân cỏ thông qua các hoạt động cộng đồng, từ hỗ trợ người dân quê nhà đến tham gia các chương trình thiện nguyện. Điều này cho thấy sự trưởng thành không chỉ về chuyên môn mà còn ở ý thức trách nhiệm xã hội – yếu tố quan trọng đối với một cầu thủ trẻ trong hành trình khẳng định bản thân.