Nhà sáng tạo nội dung thể thao Đỗ Kim Phúc xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành cúp vàng tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Đỗ Kim Phúc 'ẵm' cúp vàng TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Với chủ đề “The Ones Who Spark It – Những người thắp sáng cảm hứng”, năm 2026 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên TikTok Awards được tổ chức ở quy mô khu vực Đông Nam Á. Sự kiện quy tụ những gương mặt nổi bật nhất đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore.

Vượt qua vòng bình chọn trong nước và hội đồng đánh giá khắt khe cấp khu vực về chất lượng nội dung cùng sức ảnh hưởng tích cực, Đỗ Kim Phúc đã được xướng tên ở hạng mục danh giá Sports Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm). Để chạm tay vào chiếc cúp này, anh đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trong khu vực như Rolan Sihombing (Indonesia – 5,4 triệu người theo dõi), Ash Hashim (Singapore) và Margaux Nonato (Philippines).

Đỗ Kim Phúc xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành cúp vàng tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Đáng chú ý, thành tích tại Bali nâng tổng số cúp TikTok Awards của cá nhân Đỗ Kim Phúc lên con số 4, đồng thời là chiếc cúp thứ 7 của Team DKP. Thành tích ấn tượng này giúp Team DKP giữ vững vị thế là tập thể sở hữu nhiều cúp TikTok Awards nhất tại Việt Nam.

Chia sẻ về khoảnh khắc lịch sử này, Đỗ Kim Phúc bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao: "Đây không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là niềm vinh dự khi được đại diện Việt Nam tỏa sáng trên sân khấu quốc tế ngay trong mùa giải đầu tiên của khu vực. Tôi cảm thấy 7 năm bền bỉ làm sáng tạo nội dung của mình đã được đền đáp xứng đáng."

Chiến thắng của Đỗ Kim Phúc là kết tinh từ hành trình dài đầy nỗ lực. Xuất phát điểm là một vận động viên bóng đá nghệ thuật, anh từng mang lá cờ Việt Nam đi biểu diễn tại nhiều sân vận động lớn trên thế giới và xác lập 4 kỷ lục thế giới ở bộ môn này. Khi bước chân lên nền tảng TikTok, anh không ngừng làm mới mình qua các video kỹ thuật điêu luyện, thử thách thể thao hấp dẫn và những câu chuyện truyền cảm hứng.