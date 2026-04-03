Đội bóng của Công Phượng nhận tin dữ trước vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia

Thứ Sáu, 08:00, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB Đồng Nai của Công Phượng nhận tin dữ về lực lượng trước cuộc chạm trán Trẻ PVF-CAND ở vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, CLB Đồng Nai vs Trẻ PVF-CAND sẽ chạm trán vào lúc 18h00 ngày 4/4 trên sân vận động Bình Phước. Đây được xem là trận đấu quan trọng với đội chủ nhà trong cuộc đua duy trì vị trí dẫn đầu.

Doi bong cua cong phuong nhan tin du truoc vong 13 giai hang nhat quoc gia hinh anh 1
CLB Đồng Nai vs Trẻ PVF-CAND sẽ chạm trán ở vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Tuy nhiên, Đồng Nai bước vào trận đấu này với tổn thất lực lượng đáng kể. Hai trụ cột là trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và tiền vệ Lưu Tự Nhân sẽ bị treo giò do đã nhận đủ số thẻ phạt theo quy định.

Sự vắng mặt của bộ đôi này càng khiến tình hình trở nên khó khăn hơn với đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng. Trước đó, tiền đạo chủ lực Nguyễn Công Phượng đã phải nghỉ thi đấu hết mùa giải vì chấn thương rách sụn, để lại khoảng trống lớn trên hàng công.

Ở mùa giải năm nay, Hữu Tuấn đã ra sân trọn vẹn 12 trận, trong khi Tự Nhân cũng thi đấu 11 trận và ghi được 2 bàn thắng. Cả hai đều là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Nguyễn Việt Thắng.

Không chỉ tổn thất lực lượng, CLB Đồng Nai còn phải nhận án phạt từ VPF. Cụ thể, đội chủ sân Bình Phước bị phạt 2.000.000 đồng do có 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa Khánh Hòa và Đồng Nai tại vòng 12 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, Đồng Nai vẫn đang giữ ngôi đầu bảng với 28 điểm. Khoảng cách 6 điểm so với đội xếp sau giúp họ có lợi thế lớn, nhưng áp lực duy trì phong độ là không hề nhỏ.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

 

Quách Khiêm/VOV.VN
Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất: Đồng Nai giữ vững ngôi đầu
Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất: Đồng Nai giữ vững ngôi đầu

VOV.VN - Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Đồng Nai tiếp tục thể hiện được ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất: Đồng Nai giữ vững ngôi đầu

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất: Đồng Nai giữ vững ngôi đầu

VOV.VN - Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Đồng Nai tiếp tục thể hiện được ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Những cầu thủ bị treo giò tại vòng 17 V-League 2025/2026
Những cầu thủ bị treo giò tại vòng 17 V-League 2025/2026

VOV.VN - Ban Tổ chức V-League công bố danh sách 5 cầu thủ bị treo giò tại vòng 17 mùa giải 2025/2026, trong đó HAGL và Ninh Bình là hai đội bị ảnh hưởng đáng kể về lực lượng.

Những cầu thủ bị treo giò tại vòng 17 V-League 2025/2026

Những cầu thủ bị treo giò tại vòng 17 V-League 2025/2026

VOV.VN - Ban Tổ chức V-League công bố danh sách 5 cầu thủ bị treo giò tại vòng 17 mùa giải 2025/2026, trong đó HAGL và Ninh Bình là hai đội bị ảnh hưởng đáng kể về lực lượng.

Lịch thi đấu vòng 17 V-League 2025/2026: HAGL đọ sức Ninh Bình
Lịch thi đấu vòng 17 V-League 2025/2026: HAGL đọ sức Ninh Bình

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 17 V-League 2025/2026, HAGL tiếp đón Ninh Bình, Hải Phòng so tài với Hà Nội FC.

Lịch thi đấu vòng 17 V-League 2025/2026: HAGL đọ sức Ninh Bình

Lịch thi đấu vòng 17 V-League 2025/2026: HAGL đọ sức Ninh Bình

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 17 V-League 2025/2026, HAGL tiếp đón Ninh Bình, Hải Phòng so tài với Hà Nội FC.

