Đội hình tiêu biểu vòng 11 V-League 2023: Cựu sao HAGL tỏa sáng

Vòng 11 V-League 2023 kết thúc với việc Công an Hà Nội đánh bại Thanh Hóa 4-1 trong trận cầu tâm điểm. Kết quả này giúp đội bóng ngành Công an chính thức có được vị trí trong top 8 sau khi lượt đi kết thúc, đồng thời họ cũng rút ngắn khoảng cách với CLB đầu bảng xuống chỉ còn 1 điểm. 2 cầu thủ của Công an Hà Nội trong trận đấu này góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 11 V-League 2023 do VOV.VN bình chọn.

Vũ Văn Thanh và các cầu thủ Công an Hà Nội có vòng 11 V-League 2023 thi đấu xuất sắc. (Ảnh: Dương Thuật).

Ở vị trí thủ môn, Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC) có trận đấu xuất sắc với ít nhất 2 pha cản phá để mang về trận thắng 1-0 cho đội bóng Thủ đô trước Nam Định.

Hàng hậu vệ gọi tên 2 cầu thủ của Hải Phòng là Đặng Văn Tới và Triệu Việt Hưng. Nếu như Văn Tới thi đấu chắc chắn ở vị trí trung vệ thì Việt Hưng dù được bố trí đá hậu vệ trái nhưng vẫn có màn trình diễn xuất sắc. Cầu thủ sinh năm 1997 ghi bàn thắng mở tỷ số, góp phần vào chiến thắng 2-0 cho đội bóng đất Cảng trước HAGL.

2 vị trí còn lại ở hàng hậu vệ thuộc về Hải Quân (Bình Dương) và Janclesio (Hà Tĩnh). Bộ đôi này có những pha lập công quan trọng để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng.

Hàng tiền vệ 3 người gồm có Jhon Cley (Công an Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC) và Trần Văn Công (Hà Tĩnh). Jhon Cley đóng góp 1 bàn thắng cho Công an Hà Nội ở trận đấu họ đánh bại Thanh Hóa 4-1, Trần Văn Công có một kiến tạo đem về trận thắng 2-1 của Hà Tĩnh trước Bình Định.

Đội hình tiêu biểu vòng 11 V-League 2023.

Trong khi đó, Hoàng Đức dù không có được kiến tạo hay bàn thắng nào nhưng vẫn là nhân tố thi đấu nổi bật nhất ở trận Viettel FC hòa Khánh Hòa 0-0.

Hàng tấn công tuần này sẽ gồm 3 cái tên: Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (Công an Hà Nội) và Jordy Soladio (SLNA). Ngoại binh Soladio có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo trong trận đấu SLNA thắng CLB TP.HCM 2-1.

Phạm Tuấn Hải ghi bàn duy nhất để giúp Hà Nội FC thắng Nam Định trong khi Vũ Văn Thanh tỏa sáng rực rỡ với 2 đường kiến tạo và 1 bàn thắng trong trận đấu Công an Hà Nội đánh bại Thanh Hóa 4-1./.