Đội hình tiêu biểu vòng 12 V-League 2023: CLB Công an Hà Nội áp đảo

Vòng 12 V-League 2023 chứng kiến đến 4 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Có không nhiều cầu thủ nổi bật ở vòng đấu này nhưng Công an Hà Nội vẫn tạo nên điểm nhấn với trận thắng 4-2 trước Hà Tĩnh. Có 3 đại diện đến từ đội bóng ngành công an góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 12 V-League 2023 do VOV.VN bình chọn.

Công an Hà Nội đang thể hiện sức mạnh ở V-League 2023. (Ảnh: Duy Đức).

Vị trí thủ môn thuộc về Đặng Văn Lâm (Bình Định). Tuyển thủ Việt Nam có ít nhất 2 tình huống cản phá xuất sắc để giúp đội bóng miền Trung có 1 điểm rời sân Vinh của SLNA.

3 trung vệ của vòng đấu gọi tên Brendon Lucas (CLB TP.HCM), Đặng Văn Tới (Hải Phòng FC) và Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC). Nếu như Brendon và Văn Tới có những pha cản phá xuất sắc để mang về 1 điểm cho đội nhà thì Duy Mạnh còn xuất sắc hơn thế. Cầu thủ sinh năm 1996 ghi bàn quyết định mang đến chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC trên sân Khánh Hòa.

Các cầu thủ chạy cánh của vòng đấu này đều đến từ Công an Hà Nội với Vũ Văn Thanh bên phải và Raphael Success bên trái. Văn Thanh đóng góp 2 kiến tạo trong khi tân binh Success chỉ thi đấu từ hiệp 2 nhưng đã kịp ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-2 của Công an Hà Nội trước Hà Tĩnh.

Hàng tiền vệ 3 người gồm có Trần Minh Vương (HAGL), Hendrio (Nam Định) và Nguyễn Đức Chiến (Viettel FC). Đức Chiến tỏa sáng với cú đúp đem về trận thắng quan trọng 2-1 cho Viettel FC trước Bình Dương. Trong khi đó, Minh Vương và Hendrio dù không thể có được niềm vui chiến thắng cùng các đồng đội nhưng đã có màn trình diễn cá nhân tương đối ổn ở vòng đấu này.

2 tiền đạo vòng này là Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) và Jhon Cley (Công an Hà Nội). Tuấn Hải tiếp tục phong độ cao với pha ghi bàn vào lưới Khánh Hòa trong khi Jhon Cley đơn giản là gương mặt ấn tượng nhất vòng đấu. Hat-trick của cầu thủ người Brazil trong trận gặp Hà Tĩnh góp phần đưa Công an Hà Nội chính thức bước lên ngôi đầu bảng V-League 2023 sau vòng 12.