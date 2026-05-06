eSports Việt: Thị trường năng động nhất toàn cầu, cán mốc doanh thu 10 triệu USD

eSports Việt Nam - thị trường năng động nhất toàn cầu

Theo ông Hans Jagnow – Giám đốc Quan hệ CLB và Tuyển thủ của eSports Foundation (EF), Việt Nam hiện là một trong những thị trường eSports năng động nhất trên toàn cầu. Theo đó, trong vài năm qua, Việt Nam thực sự là một thị trường mới nổi đầy tiềm năng với lượng người hâm mộ vô cùng nhiệt huyết, có sức ảnh hưởng, tác động và đóng góp tích cực vào hệ sinh thái người hâm mộ eSports toàn cầu. Đây là kết quả tất yếu đến từ yếu tố thế hệ dân số trẻ, am hiểu kỹ thuật số, có thế mạnh ở mảng trò chơi di động lẫn niềm đam mê sâu sắc với các tựa game eSports truyền thống, điển hình như League of Legends.

"Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ liên tục trong các giải đấu chuyên nghiệp, đặc biệt ở các bộ môn trong khu vực. Để tiếp nối những thành tựu này, chúng tôi không chỉ hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ ENC, mà còn thấy được những đội tuyển mới nổi như GAM góp mặt trong Chương trình Đối tác CLB (CPP) tại eSports World Cup (EWC). Chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy nhiều bước tiến mạnh mẽ hơn nữa từ Việt Nam ở tất cả các cấp độ thi đấu eSports toàn cầu", ông Hans Jagnow nhận định.

Ông Hans Jagnow đánh giá, Việt Nam đang chuyển mình từ một thị trường có tiềm năng lớn thành một hệ sinh thái cạnh tranh, có cấu trúc chặt chẽ hơn để duy trì sự tăng trưởng đó, đúng như kỳ vọng của eSports Foundation bằng cách đầu tư vào lộ trình dài hạn, đặc biệt phát triển tài năng trẻ, đào tạo về huấn luyện và chuyên môn thi đấu, tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu quốc tế để thúc đẩy quá trình chuyển giao kiến thức.

Giám đốc Quan hệ CLB và Tuyển thủ của eSports Foundation cho rằng, việc để các tuyển thủ Việt Nam được giao lưu với những đối thủ trên khắp thế giới sẽ giúp họ học hỏi, phát triển và tích lũy kinh nghiệm dựa trên các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Ngoài ra, việc liên tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ sinh thái eSports, thông qua sự phối hợp của các bên liên quan tại Việt Nam, chắc chắn sẽ tạo nên một thị trường tương lai đầy triển vọng, dẫn dắt nền eSports tại khu vực Đông Nam Á.

eSports Việt: Thị trường năng động nhất toàn cầu, cán mốc doanh thu 10 triệu USD

"Xét về khía cạnh eSports, chúng tôi thừa nhận Việt Nam là một thị trường đang phát triển và niềm đam mê chung của cộng đồng quốc tế. Với ENC 2026, chúng tôi mong muốn tạo ra một nền tảng cũng như ngày hội, nơi những tuyển thủ xuất sắc nhất trên khắp thế giới có thể hội ngộ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, hoài bão và niềm đam mê với eSports. Đồng thời, cũng là cơ hội để họ kết bạn và tìm ra những đối thủ mới từ khắp nơi trên thế giới. Sự liên kết giữa các tuyển thủ đến từ khắp nơi cũng sẽ tác động lan tỏa ngược trở lại thị trường nội địa, đem lại nguồn cảm hứng mới, kiến thức mới cùng những bộ kỹ năng mới. Việc được đứng trên một trong những đấu trường eSports lớn nhất thế giới để khẳng định vị thế sẽ mang lại vô vàn trải nghiệm quý giá, từ đó kiến tạo nên một thế hệ tuyển thủ có khả năng truyền đạt và dẫn dắt cho những người kế cận. Tôi tin rằng đây chính là sợi dây kết nối cốt lõi của ENC trong việc gắn kết các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, đồng thời hỗ trợ phát triển các hệ sinh thái eSports khác nhau trên khắp thế giới", ông Hans Jagnow nói.

Chờ cán mốc doanh thu 10 triệu USD

Theo ông Hans Jagnow, dự đoán doanh thu của thị trường eSports Việt Nam sẽ đạt 10 triệu USD vào năm 2030 theo một số báo cáo hoàn toàn khả thi.

"Tôi sẽ thảo luận dưới góc nhìn tổng quan toàn cầu. Ở các thị trường khác nhau, và trên phương diện chung, eSports cũng không khác biệt so với bất kỳ môn thể thao nào khác. Bước đầu tiên để thúc đẩy thành công thương mại trong thể thao là phải thực sự xuất sắc ở bộ môn đó, trên cấp độ toàn cầu và quốc tế. Những tuyển thủ đạt được thành công quốc tế sẽ có rất nhiều cơ hội để tạo nên những câu chuyện hấp dẫn cho cả khán giả quốc tế lẫn địa phương. Vì vậy, khán giả địa phương nên dành nhiều thời gian hơn để theo dõi những câu chuyện eSports cùng các tuyển thủ tiêu biểu. Điều này cũng sẽ tạo ra sự quan tâm và nhu cầu trên thị trường toàn cầu", ông Hans nói.

Ông Hans nhận định, ví dụ điển hình là bộ môn League of Legends, với các tuyển thủ Hàn Quốc, Trung Quốc và những thành công mà họ đã đạt được và có thể xem Việt Nam cũng đang trong lộ trình tương tự, khi nhận được sự quan tâm từ các khoản đầu tư tài trợ – vốn là một phần doanh thu khá lớn và quan trọng. Đồng thời, với vị thế Việt Nam ngày càng thăng hạng trên bản đồ eSports thế giới, các đội tuyển và đối tác Việt Nam hiện đã có cơ hội tiếp cận các nguồn doanh thu như chương trình CPP của EWC (20 triệu USD phân bổ cho 40 CLB). GAM hiện đã có quyền tiếp cận các nguồn doanh thu đó, giúp củng cố nguồn lực đầu tư cho thị trường trong nước.

"Thông qua ENC, chúng tôi đã thiết lập các cấu trúc phát triển chuyên biệt mà Việt Nam hiện có quyền tiếp cận. Điều này giúp củng cố cơ sở hạ tầng nội địa, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của các câu chuyện và tài năng trẻ trong ngành eSports. Cuối cùng, việc này cũng mở ra các cơ hội thương mại tiềm năng về sau", ông Han chia sẻ.

Nói về vấn đề này, bà Cao Thị Thu Phương, Tổng thư ký VIRESA - Đối tác Quốc gia chính thức tại Việt Nam cho giải đấu eSports Nations Cup 2026 (ENC) thể hiện sự đồng tình với ông Hans Jagnow.

Theo bà Cao Thị Thu Phương, ngành công nghiệp eSports tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng rất mạnh mẽ. Tùy thuộc vào các nguồn tin và phương pháp đo lường khác nhau, giá trị thị trường được dự đoán sẽ đạt mức 10 triệu USD. Với đà tăng trưởng dự kiến trong những năm tới, nền tảng cho sự phát triển này đang cực kỳ vững chắc.

"Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất chính là thế hệ trẻ của Việt Nam và tỷ lệ dân số am hiểu công nghệ (digital native) cao. Thứ hai là mức độ gắn kết với game và eSports rất cao trong cộng đồng khán giả địa phương. Thứ ba là tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường game di động thúc đẩy các thương hiệu đẩy mạnh tương tác trên toàn bộ hệ sinh thái nền tảng truyền thông. Đồng thời, còn có sự kết nối giữa các đối tác – bao gồm nhà phát hành game, đơn vị tổ chức giải đấu, các CLB và các bên liên quan cấp quốc gia – tất cả đều là những yếu tố thiết yếu để xây dựng một nền kinh tế eSports bền vững hơn", bà Cao Thị Thu Phương lý giải.

eSports Việt Nam thống trị khu vực Đông Nam Á?

Ông Hans cũng cho rằng, việc đưa ra đánh giá về các đội tuyển tham dự luôn là một câu hỏi khó đối với bất kỳ đơn vị tổ chức giải đấu nào.

"Chúng tôi luôn cho rằng mọi người đều có cơ hội và lộ trình công bằng trong một khuôn khổ phù hợp để thể hiện phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, theo như những gì chúng tôi chứng kiến trong thời gian qua, các tuyển thủ và đội tuyển Việt Nam đã xây dựng được nền tảng kỹ năng ấn tượng, cùng khát vọng cạnh tranh với các khu vực hàng đầu thế giới. Tôi tin rằng các đại diện từ Việt Nam, cả trong khuôn khổ ENC và EWC, sẽ chứng minh được điều đó – hoài bão và khao khát muốn bứt phá để cạnh tranh tại những đấu trường đỉnh cao ở nhiều bộ môn, từ đó thống trị khu vực Đông Nam Á và ghi dấu ấn trên bản đồ eSports thế giới.Vì vậy, dù không muốn thiên vị bất kỳ ai, chúng tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều tiềm năng từ Việt Nam. Tôi mong rằng eSports Việt Nam có thể hiện thực hóa được hoài bão đó", ông Hans kết luận.