Xác minh làm rõ vụ thanh niên lực lưỡng hành hung người phụ nữ chạy Shopee Food

Thứ Ba, 08:29, 17/03/2026
Một phụ nữ chạy ShopeeFood đã bị 1 thanh niên cao lớn, lực lưỡng liên tục dùng tay đánh vào đầu, vùng sau lưng và đạp ngã xe, gây bức xúc, hiện cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngày 16/3, Công an phường Gia Định, TPHCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một phụ nữ mặc áo hãng Shopee Food bị 1 thanh niên cao lớn, lực lưỡng hành hung gây bức xúc.

Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại, người mặc áo xe ôm chở theo thùng giữ nhiệt giao đồ ăn. Khi đến trước một địa điểm thì một người đàn ông thân hình lực lưỡng đến, tại đây, cả 2 được cho là xảy ra mâu thuẫn.

Thanh niên này liên tục dùng tay, đánh vào đầu và vùng phía sau lưng của nạn nhân khiến người này té ngã. Thanh niên sau đó, lấy hộp cơm rồi đi vào bên trong.

Một lúc sau, người thanh niên này tiếp tục xông đến hành hung nạn nhân. Dù được 1 người mặc áo bảo vệ cùng nhiều người khác can ngăn, nhưng thanh niên này vẫn hung hăng đạp xe, rồi còn đe dọa nam bảo vệ.

Sự việc sau đó được người dân căn ngăn, thanh niên này mới dừng tay và đi vào bên trong. Người mặc áo shipper giao đồ ăn được người dân đỡ dậy, đưa vào bên trong để nghỉ ngơi.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào chiều 15/3 tại trước khách sạn gần chung cư Miếu Nổi, phường Gia Định, TPHCM. Nạn nhân là chị H.T.D.T. (SN 1982, ngụ phường Bình Lợi Trung).

Sau khi bị hành hung, chị T. đã đến Công an phường Gia Định trình báo sự việc. Nhận tin báo, Công an phường Gia Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ.

Đối tượng hành hung chị T. cũng bị Công an phường Gia Định mời về trụ sở làm việc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

 

Theo Nguyễn Yên/CATP.HCM
Tạm giữ đối tượng kẹp cổ, hành hung tài xế taxi
Công an phường Tân Thành (TP.HCM) đang tạm giữ đối tượng hành hung tài xế taxi sau mâu thuẫn chờ khách.

Bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu vụ hành hung Công an viên ở Hải Phòng
VOV.VN - Ngày 23/2, Công an TP Hải Phòng thông tin vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Hòa Bình.

Triệu tập nhóm người hành hung thành viên đội an ninh cơ sở
Cơ quan CSĐT, công an TP Hải Phòng vừa triệu tập 9 đối tượng tham gia hành hung một thành viên đội an ninh cơ sở, xảy ra đêm 28, rạng sáng 29 Tết tại phường Hòa Bình để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Xác minh video học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông ở Tây Ninh
Công an phường Long An (tỉnh Tây Ninh) đang xác minh, điều tra vụ việc học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông. Đoạn video ghi lại cảnh nam sinh bị đánh ngã, đá nhiều lần lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

