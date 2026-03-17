Xác minh làm rõ vụ thanh niên lực lưỡng hành hung người phụ nữ chạy Shopee Food

Ngày 16/3, Công an phường Gia Định, TPHCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một phụ nữ mặc áo hãng Shopee Food bị 1 thanh niên cao lớn, lực lưỡng hành hung gây bức xúc.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại, người mặc áo xe ôm chở theo thùng giữ nhiệt giao đồ ăn. Khi đến trước một địa điểm thì một người đàn ông thân hình lực lưỡng đến, tại đây, cả 2 được cho là xảy ra mâu thuẫn.

Thanh niên này liên tục dùng tay, đánh vào đầu và vùng phía sau lưng của nạn nhân khiến người này té ngã. Thanh niên sau đó, lấy hộp cơm rồi đi vào bên trong.

Một lúc sau, người thanh niên này tiếp tục xông đến hành hung nạn nhân. Dù được 1 người mặc áo bảo vệ cùng nhiều người khác can ngăn, nhưng thanh niên này vẫn hung hăng đạp xe, rồi còn đe dọa nam bảo vệ.

Sự việc sau đó được người dân căn ngăn, thanh niên này mới dừng tay và đi vào bên trong. Người mặc áo shipper giao đồ ăn được người dân đỡ dậy, đưa vào bên trong để nghỉ ngơi.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào chiều 15/3 tại trước khách sạn gần chung cư Miếu Nổi, phường Gia Định, TPHCM. Nạn nhân là chị H.T.D.T. (SN 1982, ngụ phường Bình Lợi Trung).

Sau khi bị hành hung, chị T. đã đến Công an phường Gia Định trình báo sự việc. Nhận tin báo, Công an phường Gia Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ.

Đối tượng hành hung chị T. cũng bị Công an phường Gia Định mời về trụ sở làm việc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.