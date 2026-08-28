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FPT Play độc quyền phát sóng Pickleball World Cup 2026

Thứ Sáu, 17:55, 28/08/2026
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VOV.VN - Lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á, Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/8 đến 6/9, quy tụ khoảng 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn bộ giải đấu sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp và độc quyền đến khán giả Việt Nam.

Pickleball World Cup 2026 là lần thứ ba giải đấu được tổ chức và là lần đầu tiên World Cup pickleball đến châu Á. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, khoảng 5.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ hội tụ tại Đà Nẵng, tranh tài từ ngày 30/8 đến 6/9 ở hai hạng mục Quốc gia và Cá nhân. Các trận đấu diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn cùng một số cụm sân pickleball trên địa bàn thành phố.

fpt play doc quyen phat song pickleball world cup 2026 hinh anh 1
Toàn bộ giải đấu sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp và độc quyền đến khán giả Việt Nam.

Ở hạng mục Quốc gia, Việt Nam nằm tại bảng A nội dung Open, cùng Colombia, Quần đảo Cayman và Chile. Đây sẽ là thử thách đáng chờ đợi với đội chủ nhà khi phải đối đầu các đại diện quốc tế ngay từ vòng bảng.

Đội hình Open của Việt Nam gồm Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Ken Tam, Sophia Huỳnh Trần, Trang Huỳnh và Sĩ Bội Ngọc, trong đó Đỗ Minh Quân giữ vai trò đội trưởng.

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Vận động viên Đỗ Minh Quân - Đội trưởng Đội tuyển Việt Nam Open

Đỗ Minh Quân đang có phong độ đáng chú ý khi liên tiếp tạo dấu ấn cùng Trương Vinh Hiển ở các giải đấu quốc tế. Bộ đôi từng đăng quang đôi nam tại PPA Asia 500 Beijing Open 2026 và mới nhất giành chức vô địch đôi nam tại PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh City Open 2026.

Kinh nghiệm thi đấu cùng khả năng phối hợp với nhiều tay vợt hàng đầu giúp Minh Quân được kỳ vọng đóng vai trò kết nối đội hình, đặc biệt trong lần đầu đội tuyển Việt Nam tranh tài tại một World Cup trên sân nhà.

Bên cạnh đội trưởng, Lý Hoàng Nam tiếp tục là một trong những cái tên được chú ý nhất. Cựu tay vợt số một Việt Nam ở môn tennis đang từng bước khẳng định vị thế khi chuyển sang pickleball. Bên cạnh đó, Phúc Huỳnh cũng sở hữu thành tích đáng chú ý với nhiều chức vô địch tại các giải đấu gần đây.

fpt play doc quyen phat song pickleball world cup 2026 hinh anh 3
Tay vợt Lý Hoàng Nam

Trong đội hình của Việt Nam, Trương Vinh Hiển là gương mặt đáng chú ý. Tay vợt sinh năm 2004 từng đánh bại Federico Staksrud, cựu số 1 thế giới, tại PPA Hanoi Cup 2026, trước khi giành chức vô địch đơn nam PPA Kuala Lumpur Open 2026 mà không thua một set nào.

Phong độ của Vinh Hiển tiếp tục được duy trì trong mùa hè khi anh cùng Đỗ Minh Quân đăng quang đôi nam tại MB Ho Chi Minh City Open. Với tốc độ, khả năng xử lý bóng và bản lĩnh được tôi luyện qua nhiều giải đấu quốc tế, Vinh Hiển được kỳ vọng trở thành một trong những mũi nhọn của Việt Nam tại World Cup.

Với tổng quỹ giải thưởng lên tới 500.000 USD, Pickleball World Cup 2026 là một trong những giải đấu pickleball có giá trị tiền thưởng đáng chú ý trên thế giới, góp phần thu hút nhiều tay vợt quốc tế đến tranh tài tại Đà Nẵng. Đối đầu với các tay vợt Việt Nam là nhiều gương mặt quốc tế đáng chú ý như Roos Van Reek, Jack Munro, Vivian Glozman, Bobbi Oshiro, Jack Wong, Nicola Schoeman, Harsh Mehta và Jay Devilliers. Danh sách này tạo nên một sân chơi đa dạng về phong cách và trình độ, đồng thời mang đến cơ hội cọ xát đặc biệt cho các VĐV Việt Nam.

Là đơn vị tổ chức thực hiện cùng Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Công ty TNHH Liên kết America & Asia, FPT Play đồng thời đảm nhiệm vai trò phát sóng trực tiếp và độc quyền giải đấu tại Việt Nam.

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Quang Dương - Tay vợt trẻ ghi nhiều ấn tượng với khán giả Việt Nam

Lễ khai mạc Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 2/9 tại Đà Nẵng, kỳ vọng là khoảnh khắc đặc biệt khi cộng đồng pickleball quốc tế cùng hội tụ, mở màn cho kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại châu Á. Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành của các đội tuyển quốc gia và VĐV quốc tế, cùng hoạt động hướng tới thiết lập một kỷ lục Guinness thế giới mới tại Việt Nam.

Từ ngày 30/8, người hâm mộ có thể theo dõi hành trình của Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển cùng các tuyển thủ Việt Nam khi tranh tài với những tay vợt quốc tế trên hệ thống FPT Play.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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