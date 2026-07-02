Gia Lai: Hơn 700 VĐV tranh tài Giải Võ thuật cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung

Giải đấu quy tụ hơn 700 võ sư, võ sinh đến từ 75 võ đường, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh Gia Lai.

Các vận động viên tham gia lễ rước Cúp Hoàng đế Quang Trung tại Giải Võ thuật cổ truyền các Võ đường Bình Định lần thứ VIII năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Võ cổ truyền Bình Định được hình thành và phát triển cùng lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ gìn giữ, kế thừa và phát triển, môn võ đã lan tỏa rộng khắp, trở thành di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Nhận thức sâu sắc giá trị đặc biệt của di sản, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm công tác bảo tồn, phát huy Võ cổ truyền Bình Định. Hiện nay, hàng nghìn nghệ nhân, võ sư đang gìn giữ và truyền dạy di sản; hàng chục nghìn người trong và ngoài nước tập luyện, nghiên cứu, góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của võ học.

Các võ sư, võ sinh tranh tài ở hai nội dung Quyền thuật và Đối kháng.

"Ngày 31/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý gửi hồ sơ trình UNESCO xem xét ghi danh Võ cổ truyền Bình Định vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tín hiệu hết sức đáng mừng đối với Võ cổ truyền Bình Định, không chỉ là niềm tự hào đưa di sản quốc gia vươn tầm quốc tế mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc", ông Bùi Trung Hiếu nhấn mạnh.

Các võ sư thi múa quyền thuật

Giải Võ thuật cổ truyền các Võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII diễn ra đến ngày 9/7, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung Quyền thuật và Đối kháng, với nhiều nhóm tuổi và hạng cân khác nhau. Ngay trước lễ khai mạc, các đoàn vận động viên đã tham gia lễ dâng hương và rước Cúp Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt nhằm tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời tôn vinh truyền thống thượng võ và những giá trị lịch sử, văn hóa của Võ cổ truyền Bình Định.