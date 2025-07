Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN: Đội hình Việt Nam có nhà vô địch AFF Cup

Đại diện các đội bóng tham dự Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025. (Ảnh: Hoài Thương)

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ 7/7 đến 15/7 với sự góp mặt của 8 đội bóng. Giải đấu do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các nhà tài trợ chính: T&T Group và SHB đăng cai tổ chức.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia và bảng B gồm CAND Việt Nam II, Australia, Singapore, Timor Leste. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào đá bán kết, chung kết để chọn ra đội vô địch.

Đội vô địch sẽ nhận 30.000 USD, trong khi đội á quân được trao 15.000 USD và hai đội đồng hạng ba nhận 10.000 USD. Đội đoạt giải phong cách sẽ nhận 5.000 USD. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng phụ trị giá 2.000 USD/danh hiệu cho Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Tổ trọng tài xuất sắc, cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận đấu với mức thưởng 200 USD.

Quang cảnh cuộc họp báo trước giải đấu. (Ảnh: Hoài Thương)

Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà nội) và PVF (Hưng Yên). Trong đó, sân Hàng Đẫy là nơi diễn ra lễ khai mạc giải đấu lúc 19h30 ngày 9/7 cũng như trận chung kết vào ngày 15/7.

Tại cuộc họp báo trước thềm giải đấu diễn ra chiều 6/7, ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu cụ thể và thành phần lực lượng của các đội. Theo đó, thành phần các đội tham dự giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp và quen thuộc với người hâm mộ khu vực Đông Nam Á, tham gia thi đấu bên cạnh các chiến sĩ trong lực lượng công an, cảnh sát.

Đặc biệt, trong đội hình CAND Việt Nam II có tiền vệ Nguyễn Huy Hùng – thành viên ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở trận chung kết. Ngoài ra, đội hình CAND Việt Nam II còn có những cầu thủ chuyên nghiệp như thủ môn Phí Minh Long, hậu vệ Nguyễn Văn Dũng, tiền vệ Nguyễn Đức Phú hay tiền đạo Tẩy Văn Toàn.

Trong khi đó, đội hình CAND Việt Nam I tham dự giải với nòng cốt là các cầu thủ trẻ của CLB CAHN – đội bóng vừa giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025 như hậu vệ Giáp Tuấn Dương, Hà Văn Phương hay tiền vệ Hoàng Văn Toản.

Lịch thi đấu Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025. (Ảnh: Hoài Thương)

Về phía các đội khách mời, Đội Công an Thái Lan mang đến giải lực lượng gồm các cầu thủ thuộc biên chế lực lượng công an, cảnh sát Thái Lan và sở hữu tiền đạo Tana Chanabut – chân sút từng 2 lần giành HCV SEA Games trong màu áo U23 Thái Lan. Đội Công an Singapore có nhiều cầu thủ và cựu cầu thủ từng thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Singapore (S.League). Đội Công an Lào quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia như Viengkham, Phomvongsa, Xayasone, Keodouangdeth, Keoviengphet…Trong khi các đội Cảnh sát Campuchia, Đông Timor và đội khách mời Australia được đánh giá cao về tinh thần cống hiến.

Tại cuộc họp báo trước giải đấu, đại diện 8 đội bóng tham dự giải đấu đều thể hiện niềm háo hức và khẳng định quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Điều này hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính và giàu tính cống hiến cho khán giả.