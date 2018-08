Biếm họa 24h: Công Phượng tỏa sáng, người hâm mộ Việt Nam mừng thầm

Công Phượng tỏa sáng, người hâm mộ Việt Nam mừng thầm. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Olympic Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Olympic Palestine. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Chấm điểm trận Olympic Việt Nam 2-1 Olympic Palestine. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Barca nẫng tay trên AS Roma và Inter Milan trong thương vụ Arturo Vidal. (Ảnh: Omar Momani) "Con cá mập" Barca trên thị trường chuyển nhượng Hè 2018. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Sự nghiệp của Arturo Vidal có thêm một chương mới. (Ảnh: Bleacher Reports) Thương vụ Malcom và Arturo Vidal của Barca. (Ảnh: Footy Toonz) Lionel Messi trong nỗi nhớ Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Just Toon It) Alvaro Morata có thể đổi vận với số áo mới? (Ảnh: Troll Bóng Đá) BHL và các CĐV Chelsea không thích điều này. (Ảnh: Troll Bóng Đá)

