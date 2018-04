Biếm họa 24h: Cư dân mạng háo hức trước vòng bán kết Champions League

Mohamed Salah có "chùn chân" trước đội bóng cũ? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Trận bán kết giữa Liverpool và AS Roma hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Bayern Munich không sợ Real Madrid, chỉ sợ Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Liverpool thua AC Milan ở trận chung kết, MU vô địch Champions League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Inter Milan, Chelsea, Bayern Munich đều vô địch Champions League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Atletico Madrid và Juventus đều phải nhận thất bại trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Barca sẽ mang vận may tới cho AS Roma? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Fan AS Roma chớ vội mừng nha. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Real Madrid là "ông kẹ" ở Champions League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) AS Roma sẽ góp mặt ở chung kết Champions League mùa này? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tròn 6 năm ngày Fernando Torres ghi bàn thắng quyết định vào lưới Barca. (Ảnh: Bleacher Reports) Napoli phả hơi nóng vào gáy Juventus trên đường đua Serie A. (Ảnh: ZEZO Cartoons)

