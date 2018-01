Biếm họa 24h: Hazard “méo mó” khi phải gồng gánh Lukaku và Morata

HLV Conte "tái mặt" với cách ghi bàn của Morata. (Ảnh: Just toon it) HLV Wenger hí hứng khi tiền đạo của Chelsea- Morata tham gia phòng ngự cho Arsenal. (Ảnh: Just toon it) Toàn cảnh sau trận hòa 2-2 giữa Arsenal và Chelsea. (Ảnh: B/R) Diego Costa hả hê khi tân binh Morata bỏ lỡ cơ hội không tưởng. (Ảnh: Omar) Eden Hazard "méo mặt" khi phải cùng đội với Morata và Lukaku. (Ảnh: Troll bóng đá) Toàn cảnh trận hòa 2-2 giữa Arsenal và Chelsea ở vòng 22. (Ảnh: Zezo) Salah được ví như Pharaon của Ai Cập. (Ảnh: Troll bóng đá) Mohamed Salah liên tục thăng hoa trong thời gian gần đây. (Ảnh: Troll bóng đá) 2 tình cảnh trái ngược khi Real không Ronaldo và Barca thiếu Messi. (Ảnh: Troll bóng đá) Kingsley Coman có bắp đùi "cực dị". (Ảnh: Troll bóng đá)

