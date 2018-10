Biếm hoạ 24h: Messi gặp vận đen, HLV Mourinho “nổi đoá”

MU trở lại mạnh mẽ khiến Chelsea "thót tim". (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Mourinho "nóng mắt" với cách ăn mừng cuồng nhiệt của trợ lý HLV Chelsea. (Ảnh: Just toon it) HLV Mourinho nổi điên, định lao vào "ăn thua" với trợ lý HLV Chelsea. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Jurgen Klopp "thừa nước đục thả câu" khi Chelsea bị MU "cầm chân". (Ảnh: Just toon it) Gặp vận đen, Lionel Messi dính chấn thương nghiêm trọng. (Ảnh: Troll bóng đá) Gãy tay, Lionel Messi chính thức lỡ hẹn El Clasico. (Ảnh: Troll bóng đá) Sevilla là đội bóng ưa thích của Lionel Messi và Ronaldo khi cả hai đều ghi được 25 bàn thắng vào lưới đội bóng này. (Ảnh: B/R) Real tiếp tục kéo dài chuỗi trận thất bại. (Ảnh: Troll bóng đá) Một lần nữa, Real không thể giành 3 điểm khi để thua 1-2 trước Levante. (Ảnh: Troll bóng đá)

