Biếm hoạ 24h: Ronaldo “gừng càng già càng cay”, Liverpool không đối thủ

Với 43 pha lập công, Roberto Firmino trở thành cầu thủ người Brazil ghi nhiều bàn thắng nhất tại Ngoại hạng Anh. (Ảnh: B/R) Chỉ có đội bóng "thiếu lâm" mới có thể cản bước được Liverpool. (Ảnh: Troll bóng đá) Arsenal "ôm hận" trước Liverpool. (Ảnh: Just toon it) "Ưu ái" Wolverhampton ở FA Cup, Liverpool băng băng về đích tại Ngoại hạng Anh 2018/2019. (Ảnh: Troll bóng đá) Hàng thủ "mỏng manh" khiến Arsenal liên tục nhận "trái đắng". (Ảnh: Troll bóng đá) Cristiano Ronaldo vẫn chưa dừng lại dù sắp bước sang tuổi 34. (Ảnh: Troll bóng đá) Nguyễn Văn Toàn bất ngờ "phân thân" trong danh sách thi đấu của ĐT Việt Nam do trang chủ AFC công bố. (Ảnh: Troll bóng đá)

