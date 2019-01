Biếm họa 24h: Thủ môn Đặng Văn Lâm nhận gạch đá từ các “HLV Online”

Trái ngược ở Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Jurgen Klopp "non xanh" ở các giải đấu khác. (Ảnh: Cartoon Army) Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp quyết tập trung Ngoại hạng Anh và Champions League 2018/2019. (Ảnh: Just toon it) Vượt qua người đồng đội Sadio Mane, Mohamed Salah trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi lần thứ 2 liên tiếp. (Ảnh: Troll bóng đá) Lá thăm may rủi đã khiến Arsenal đụng độ MU ở vòng 4 FA Cup. (Ảnh: B/R) Real có mùa giải đáng quên. (Ảnh: B/R) Trái ngược khi ở Chelsea, Thibaut Courtois liên tục bị thủng lưới khi khoác áo Real. (Ảnh: Zezo) Kylian Mbappe không ưa kiểu tóc mới của Neymar. (Ảnh: Omar) Các "HLV Online" thi nhau "dạy dỗ" thủ môn Văn Lâm. (Ảnh: Troll bóng đá)

