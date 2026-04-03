HLV Kim Sang Sik sắp cán cột mốc lịch sử của HLV Park Hang Seo

Thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích hoàn hảo khi đánh bại Malaysia 3-1 ở trận đấu diễn ra tối 31/3 trên sân Thiên Trường. ĐT Việt Nam toàn thắng cả 6 trận, giành trọn 18 điểm, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam kết thúc một chiến dịch vòng loại Asian Cup với 6 chiến thắng tuyệt đối. Thành tích này cũng đưa ĐT Việt Nam trở thành một trong hai đội hiếm hoi toàn thắng ở vòng loại lần này, bên cạnh Syria.

Không chỉ dừng lại ở đó, HLV Kim Sang Sik đang xây dựng một tập thể thi đấu ổn định và đầy bản lĩnh. ĐT Việt Nam hiện duy trì chuỗi 17 trận bất bại, trong đó có tới 15 chiến thắng và chỉ 2 trận hòa.

Chuỗi trận ấn tượng này trải dài qua nhiều đấu trường, 8 trận ở ASEAN Cup 2024, 6 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 cho đến các trận giao hữu quốc tế với Bangladesh, Campuchia và Ấn Độ. Hai trận hòa duy nhất đều có cùng tỷ số 1-1 là trước Ấn Độ và Philippines.

Theo thống kê, HLV Kim Sang Sik chỉ còn cách kỷ lục 18 trận bất bại của HLV Park Hang Seo đúng 1 trận. Đây là cơ hội lớn để nhà cầm quân người Hàn Quốc ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trước đó, ông cũng từng tạo tiếng vang khi dẫn dắt U23 Việt Nam đạt chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp ở các giải chính thức. Dù dừng bước ở bán kết U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn giành hạng Ba chung cuộc sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu.

