Hoàng Hên được gọi lên ĐT Việt Nam đấu Malaysia.

Trong thông báo mới nhất từ phía Hà Nội FC, tiền vệ Hoàng Hên đã được triệu tập ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho màn so tài với Bangladesh ở trận giao hữu quốc tế và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đây là lần đầu tiên tiền vệ Hoàng Hên được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1994 được kỳ vọng sẽ cùng với Xuân Son trở thành cặp bài trùng giúp tăng sức mạnh hàng công của ĐT Việt Nam.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, HLV Vũ Hồng Việt, người huấn luyện cả Xuân Son và Hoàng Hên khẳng định: “Mọi người cũng biết, khi có một mình Xuân Son ở trên ĐT Việt Nam thì sức mạnh của đội tuyển đã tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ nếu có thêm Hoàng Hên thì tôi nghĩ đội tuyển sẽ mạnh hơn nữa”.

“Hoàng Hên và Son thi đấu rất ăn ý với nhau. Hai bạn ấy gần như có sự ăn ý mà tôi có cảm giác là không cần nhìn nhau cũng biết người kia chạy chỗ nào, chuyền bóng ra sao. Đây là sự bổ sung cầu thủ rất chất lượng cho đội tuyển sắp tới” – HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ thêm.

Hoàng Hên hiện tại đang có phong độ cao trong màu áo Hà Nội FC. Trong khi đó, Xuân Son cũng dần lấy lại phong độ của mình kể từ khi bình phục chấn thương. Theo lịch ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 và Malaysia vào 31/3.