中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hoàng Hên được gọi lên ĐT Việt Nam đấu Malaysia

Thứ Ba, 12:22, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền vệ Hoàng Hên được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho màn so tài với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong thông báo mới nhất từ phía Hà Nội FC, tiền vệ Hoàng Hên đã được triệu tập ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho màn so tài với Bangladesh ở trận giao hữu quốc tế và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đây là lần đầu tiên tiền vệ Hoàng Hên được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1994 được kỳ vọng sẽ cùng với Xuân Son trở thành cặp bài trùng giúp tăng sức mạnh hàng công của ĐT Việt Nam.

hoang hen duoc goi len Dt viet nam dau malaysia hinh anh 1
Hoàng Hên được gọi lên ĐT Việt Nam đấu Malaysia.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, HLV Vũ Hồng Việt, người huấn luyện cả Xuân Son và Hoàng Hên khẳng định: “Mọi người cũng biết, khi có một mình Xuân Son ở trên ĐT Việt Nam thì sức mạnh của đội tuyển đã tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ nếu có thêm Hoàng Hên thì tôi nghĩ đội tuyển sẽ mạnh hơn nữa”.

“Hoàng Hên và Son thi đấu rất ăn ý với nhau. Hai bạn ấy gần như có sự ăn ý mà tôi có cảm giác là không cần nhìn nhau cũng biết người kia chạy chỗ nào, chuyền bóng ra sao. Đây là sự bổ sung cầu thủ rất chất lượng cho đội tuyển sắp tới” – HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ thêm.

 

Hoàng Hên hiện tại đang có phong độ cao trong màu áo Hà Nội FC. Trong khi đó, Xuân Son cũng dần lấy lại phong độ của mình kể từ khi bình phục chấn thương. Theo lịch ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 và Malaysia vào 31/3.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: Hoàng Hên ĐT Việt Nam Hoàng Hên được triệu tập ĐT Việt Nam ĐT Việt Nam đấu Malaysia Hoàng Hên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử ở Việt Nam
VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tin bóng đá 14-3: Xuân Son và Hoàng Hên có thể nâng tầm ĐT Việt Nam

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng, Xuân Son và Hoàng Hên có thể nâng tầm hàng công của ĐT Việt Nam.

Nhận định Hà Nội FC - SLNA: Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Hà Nội FC với SLNA trong khuôn khổ vòng 16 V-League 2025/2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 13/3.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá