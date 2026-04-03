Hoàng Nam và Vinh Hiển vào bán kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

Thứ Sáu, 12:31, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đều giành thắng lợi dễ dàng để tiến vào vòng bán kết nội dung đơn nam giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026.

Xem PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 trực tiếp và đồng độc quyền phát sóng trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tại vòng tứ kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 ngày 3/4, Trương Vinh Hiển đã thể hiện phong độ ấn tượng để giành vé vào bán kết. Tay vợt Việt Nam áp đảo hoàn toàn trước Mitchell Hargreaves bằng lối chơi nhanh, chính xác và đầy biến hóa.

hoang nam va vinh hien vao ban ket don nam ppa asia 1000 - mb hanoi cup 2026 hinh anh 1
Trương Vinh Hiển đánh bại Mitchell Hargreaves.

Ngay trong set đầu tiên, Vinh Hiển khiến đối thủ bất ngờ với những pha dink hiểm hóc cùng khả năng phản xạ cực nhanh ở khu vực vạch bếp. Anh khép lại set đấu chóng vánh với chiến thắng cách biệt 11-2, tạo lợi thế tâm lý rõ rệt.

Sang set 2, Mitchell Hargreaves nỗ lực điều chỉnh chiến thuật nhằm tìm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, trước một Vinh Hiển đang thăng hoa, tay vợt quốc tế tiếp tục thất bại 4-11, qua đó chấp nhận dừng bước sau trận thua 0-2 chỉ trong chưa đầy 30 phút.

Ở diễn biến khác, Lý Hoàng Nam cũng cho thấy đẳng cấp vượt trội khi đánh bại Tama Shimabukuro với tỷ số 2-0. Anh kiểm soát thế trận từ sớm bằng lối chơi chắc chắn, những pha xử lý tinh tế và khả năng điều bóng linh hoạt.

hoang nam va vinh hien vao ban ket don nam ppa asia 1000 - mb hanoi cup 2026 hinh anh 2
Lý Hoàng Nam hạ đẹp Tama Shimabukuro.

Hoàng Nam lần lượt thắng 11-3 và 11-0, trong đó set 2 chứng kiến sự áp đảo tuyệt đối khi đối thủ gần như không có cơ hội phản kháng. Đây được xem là một trong những chiến thắng dễ dàng nhất của anh tại giải năm nay, đồng thời khẳng định phong độ ổn định.

Theo nhánh thi đấu, Trương Vinh Hiển sẽ đối đầu Federico Staksrud ở bán kết, trong khi Lý Hoàng Nam chạm trán Dylan Frazier. Cả hai đối thủ của các tay vợt Việt Nam đều đến từ Mỹ.

 

Quách Khiêm/VOV.VN
Lý Hoàng Nam thắng tay vợt top 4 thế giới ở PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

Trương Vinh Hiển thắng dễ ở PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

Lý Hoàng Nam nói gì sau khi xuất sắc vô địch PPA Tour Asia?

