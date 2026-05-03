Kết quả bóng đá hôm nay 3/5: Barcelona tiến gần ngôi vô địch La Liga

Rạng sáng nay (3/5), Barcelona có chuyến làm khách trên sân của Osasuna trong khuôn khổ vòng 34 La Liga 2025/2026. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Robert Lewandowski và Ferran Torres, đội bóng xứ Catalan đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Ở trận đấu này, Barcelona chủ động kiểm soát bóng nhưng liên tục để lộ khoảng trống cho Osasuna phản công. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đặc biệt với những pha dứt điểm của Budimir.

Robert Lewandowski tỏa sáng giúp Barcelona giành chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Phút 36, tiền đạo Budimir khiến khung thành đội khách chao đảo khi sút trúng cột dọc. Thủ môn Joan Garcia cũng phải làm việc vất vả để cứu thua ở cuối hiệp một. Trong khi đó, hàng công Barcelona tỏ ra kém sắc bén, với cú sút vọt xà đáng tiếc của Robert Lewandowski.

Sang hiệp hai, Barcelona gia tăng sức ép. Các cơ hội lần lượt đến với Dani Olmo và Marcus Rashford nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Osasuna vẫn đáp trả bằng những pha phản công sắc bén, nổi bật là tình huống Ruben Garcia buộc thủ môn đối phương trổ tài.

Bước ngoặt đến ở phút 81. Từ quả tạt chính xác của Rashford, Lewandowski di chuyển thông minh rồi đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Barcelona nhân đôi cách biệt khi Ferran Torres chạy chỗ phá bẫy việt vị thông minh rồi sút tung lưới đối phương.

Robert Lewandowski tỏa sáng giúp Barcelona giành chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Mặc dù bị dẫn trước 2-0, nhưng Osasuna không bỏ cuộc. Phút 89, Raul Garcia rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng cú đánh đầu cận thành. Những phút bù giờ Osasuna dốc toàn lực để tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng không thành công.

Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước Osasuna. Với chiến thắng này, đội bóng xứ Catalan có 88 điểm, hơn Real Madrid tới 14 điểm. Nếu như Los Blancos không thắng trước Espanyol ở vòng đấu này, Barcelona sẽ vô địch La Liga 2025/2026 sớm 4 vòng đấu.