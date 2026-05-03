中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 3/5: Barcelona tiến gần ngôi vô địch La Liga

Chủ Nhật, 05:45, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 3/5, Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước Osasuna để tiến gần hơn tới chức vô địch La Liga 2025/2026.

Rạng sáng nay (3/5), Barcelona có chuyến làm khách trên sân của Osasuna trong khuôn khổ vòng 34 La Liga 2025/2026. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Robert Lewandowski và Ferran Torres, đội bóng xứ Catalan đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Ở trận đấu này, Barcelona chủ động kiểm soát bóng nhưng liên tục để lộ khoảng trống cho Osasuna phản công. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đặc biệt với những pha dứt điểm của Budimir.

ket qua bong da hom nay 3 5 barcelona tien gan ngoi vo dich la liga hinh anh 1
Robert Lewandowski tỏa sáng giúp Barcelona giành chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Phút 36, tiền đạo Budimir khiến khung thành đội khách chao đảo khi sút trúng cột dọc. Thủ môn Joan Garcia cũng phải làm việc vất vả để cứu thua ở cuối hiệp một. Trong khi đó, hàng công Barcelona tỏ ra kém sắc bén, với cú sút vọt xà đáng tiếc của Robert Lewandowski.

Sang hiệp hai, Barcelona gia tăng sức ép. Các cơ hội lần lượt đến với Dani Olmo và Marcus Rashford nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Osasuna vẫn đáp trả bằng những pha phản công sắc bén, nổi bật là tình huống Ruben Garcia buộc thủ môn đối phương trổ tài.

Bước ngoặt đến ở phút 81. Từ quả tạt chính xác của Rashford, Lewandowski di chuyển thông minh rồi đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Barcelona nhân đôi cách biệt khi Ferran Torres chạy chỗ phá bẫy việt vị thông minh rồi sút tung lưới đối phương.

ket qua bong da hom nay 3 5 barcelona tien gan ngoi vo dich la liga hinh anh 2
Robert Lewandowski tỏa sáng giúp Barcelona giành chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Mặc dù bị dẫn trước 2-0, nhưng Osasuna không bỏ cuộc. Phút 89, Raul Garcia rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng cú đánh đầu cận thành. Những phút bù giờ Osasuna dốc toàn lực để tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng không thành công.

Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước Osasuna. Với chiến thắng này, đội bóng xứ Catalan có 88 điểm, hơn Real Madrid tới 14 điểm. Nếu như Los Blancos không thắng trước Espanyol ở vòng đấu này, Barcelona sẽ vô địch La Liga 2025/2026 sớm 4 vòng đấu.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: Barcelona Osasuna La Liga vòng 34 kết quả Barcelona 2-1 Osasuna Lewandowski
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất: Barca tiến gần ngôi vô địch
Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất: Barca tiến gần ngôi vô địch

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2025/2026, Barca tái lập khoảng cách 9 điểm với Real Madrid trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất: Barca tiến gần ngôi vô địch

Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất: Barca tiến gần ngôi vô địch

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2025/2026, Barca tái lập khoảng cách 9 điểm với Real Madrid trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất
Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất

VOV.VN - Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất, Barca giành chiến thắng 2-1 trước Athletic Bilbao ở vòng 27 để tái lập khoảng cách 4 điểm với Real Madrid.

Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất

Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất

VOV.VN - Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất, Barca giành chiến thắng 2-1 trước Athletic Bilbao ở vòng 27 để tái lập khoảng cách 4 điểm với Real Madrid.

Barca bị chấn thương tàn phá đội hình, HLV Flick vẫn tự tin đua vô địch La Liga
Barca bị chấn thương tàn phá đội hình, HLV Flick vẫn tự tin đua vô địch La Liga

VOV.VN - HLV Hansi Flick tự tin Barca có thể vượt qua khó khăn trong giai đoạn đội hình bị chấn thương tàn phá đội hình.

Barca bị chấn thương tàn phá đội hình, HLV Flick vẫn tự tin đua vô địch La Liga

Barca bị chấn thương tàn phá đội hình, HLV Flick vẫn tự tin đua vô địch La Liga

VOV.VN - HLV Hansi Flick tự tin Barca có thể vượt qua khó khăn trong giai đoạn đội hình bị chấn thương tàn phá đội hình.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế