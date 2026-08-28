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Kết quả bóng rổ mới nhất: Ho Chi Minh City Wings vào play-off VBA 2026

Thứ Sáu, 05:00, 28/08/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng rổ mới nhất: Ho Chi Minh City Wings vào play-off VBA mùa giải 2026 sau chiến thắng 101-77 trước Cantho Catfish. Trước đó, Hanoi Buffaloes, Saigon Heat và Nha Trang Dolphins đã giành quyền vào vòng play-off.

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Dakota Zinser bùng nổ

Dịp so tài kế cuối giữa Cantho Catfish và Ho Chi Minh City Wings mang tính chất quyết định đến suất cuối cùng vào play-off VBA 2026. Cả hai đội đều có cơ hội đi tiếp nhưng đại điện TP.HCM chiếm ưu thế khi chỉ cần một chiến thắng, còn đội bóng Tây đô phải thắng hai. Về lực lượng, hai đội đều thiếu vắng 2 trụ cột đánh chính.

Cụ thể, “Anh hai Đại bàng” không có sự phục vụ của Lê Quang và Tsenguun Munkh-Ochir còn “Cá Basa” thiếu vắng Huỳnh Thanh Tâm và Đậu Trung Kiên. Trong số các hảo thủ này, ngoại trừ tay ném Mông Cổ Tsenguun Munkh-Ochir không thi đấu vì chấn thương, các cầu thủ còn lại vắng mặt vì được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia. Ở đội hình xuất phát, để khỏa lấp khoảng trống, đại diện TP.HCM đưa Nguyễn Tuấn Anh và Trần Quang Duy lên đánh chính. Chiều ngược lại, đội bóng Cần Thơ sử dụng Phùng Quốc Hưng và Dương Đức Trí ngay từ đầu.

ket qua bong ro moi nhat ho chi minh city wings vao play-off vba 2026 hinh anh 1
Ảnh: VBA. 

Hiệp 1, dàn xuất phát Ho Chi Minh City Wings vào tay sớm. Các trụ cột thay phiên mở điểm, nổi bật là Dư Minh An, giúp “Anh hai Đại bàng” vươn lên. Đáp trả, HLV Phan Thanh Cảnh gọi hội ý. Sau lượt chấn chỉnh và nỗ lực từ các dự bị, “Cá Basa” kịp thời giữ đối thủ trong tầm ngắm 20-21. 

Hiệp 2, chủ nhà TP.HCM tiếp tục thiết lập thế trận nhỉnh hơn với mũi nhọn Dakota Zinser. Chiều ngược lại, đại diện Cần Thơ siết chặt phòng ngự và đáp trả bằng những tình huống ném xa và phản công nhanh. Bám đuổi quyết liệt nhưng trước nhuệ khí cao của đội chủ nhà, “Cá Basa” tiếp tục bị dẫn trước 36-42.

Hiệp 3, Dakota Zinser bung sức đưa đội nhà gia tăng cách biệt. Những pha đột phá từ cánh phải và ném xa của ngôi sao này giúp “Anh hai Đại bàng” chạm đến mốc dẫn trước hai chữ số. Bị nới rộng chênh lệch, thầy trò HLV Phan Thanh Cảnh siết chặt phòng ngự và tìm cơ hội gỡ điểm ở ngoài vòng bán nguyệt. Nỗ lực dứt điểm từ xa không mấy hiệu quả, “Cá Basa” tiếp tục thất thế 58-68.  

Hiệp cuối, chủ nhà không ngừng duy trì thế thượng phong với sự tỏa sáng luân phiên từ mọi vị trí, trong đó nổi bật là Nguyễn Tuấn Anh và Dakota Zinser. Trước phong độ cao của đội nhà, dù nỗ lực, đội bóng Tây đô vẫn bất lực nhìn bảng điểm bị bỏ xa. Càng đấu càng hay và có lúc tạo chênh lệch 26 điểm, chủ nhà đoạt chiến thắng 101-77.  

ket qua bong ro moi nhat ho chi minh city wings vao play-off vba 2026 hinh anh 2
Ảnh: VBA. 

Dakota Zinser, ngôi sao ghi điểm của Ho Chi Minh City Wings, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (POTG - Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 41 điểm, 11 rebounds và 4 kiến tạo. Tại trận cầu quyết định, với tinh thần thi đấu và phong độ cao, Ho Chi Minh City Wings tạo thế trận nhỉnh hơn ở hầu hết thời gian. Ngoài sự bùng nổ từ Dakota Zinser, “Anh hai Đại bàng” còn được tiếp sức đáng kể từ Nguyễn Tuấn Anh (17 điểm) và Dư Minh An (16 điểm).

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa là chủ nhân suất playoffs cuối cùng. Theo đó, 4 đội tiến vào playoffs lần lượt là Hanoi Buffaloes (hạng 1), Saigon Heat (hạng 2), Nha Trang Dolphins (hạng 3) và Ho Chi Minh City Wings (hạng 4).

PV/VOV.VN
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