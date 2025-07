Kết quả Club World Cup 2025 hôm nay 9/7: Chelsea dễ dàng giành vé vào chung kết

14:09

Chelsea đã tiến vào bán kết FIFA Club World Cup với 4 chiến thắng sau 5 trận đã đấu. The Blues vừa đánh bại Palmeiras trong trận tứ kết. Đội bóng của Enzo Maresca trước đó đã vượt qua Benfica ở vòng 16 đội, mặc dù trận đấu bị gián đoạn do thời tiết kéo dài. Mặc dù Chelsea đứng thứ hai ở bảng D do thua Flamengo nhưng ít ai có thể phủ nhận rằng họ đã rơi vào nhánh đấu thuận lợi hơn, tránh được một số đối thủ mạnh của châu Âu.

Từng vô địch Club World Cup vào năm 2021 khi cũng đánh bại Palmeiras, Chelsea hiện đang rất gần với một trận chung kết khác. Nhiều điều đã thay đổi kể từ khi một giai đoạn sa sút giữa mùa giải đe dọa năm đầu tiên của HLV Maresca. Ở thời điểm hiện tại, Chelsea có thể tự tin họ là một trong những đội có phong độ tốt nhất thế giới.

Tất nhiên, Fluminense có những kế hoạch rất khác cho trận bán kết, sau đánh bại Al Hilal ở vòng tứ kết. Fluminense đã tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách là đội nhì bảng F và họ hiện bất bại trong 11 trận đấu, giữ sạch lưới 5 trong 7 trận gần nhất.

Sau khi Renato Gaucho trở thành HLV thứ tư trong lịch sử của Fluminense đạt mốc 100 chiến thắng, đội bóng Brazil chỉ còn cách 2 trận nữa để đăng quang ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên.

Chelsea chắc chắn sẽ thay đổi đội hình ra sân so với trận gặp Palmeiras, vì cả Liam Delap và Levi Colwill đều nhận thẻ vàng trong trận tứ kết và sẽ bị treo giò. The Blues đã ra mắt bản hợp đồng mới Joao Pedro ở tứ kết cầu thủ người Brazil nhiều khả năng sẽ thay thế Delap trên hàng công; Tosin Adarabioyo có thể thay thế Colwill ở hàng thủ.