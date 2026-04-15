Kết quả Cúp C1 châu Âu: Dembele lập cú đúp, PSG thắng thuyết phục Liverpool

04:08

Nắm lợi thế từ chiến thắng 2-0 ở lượt đi, PSG nhập cuộc tự tin trong chuyến làm khách trên sân Anfield và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn giữa thế trận đôi công trong hiệp 1. Sang hiệp 2, nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Âu chuyển sang chơi phòng ngự phản công và đã trừng phạt Liverpool nhờ sự tỏa sáng của Dembele.

Kịch tính của trận đấu lên cao ở phút 66, Mac Allister va chạm với Pacho trong vòng cấm PSG, trọng tài ban đầu thổi phạt đền nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Tới phút 72, Dembele có pha xử lý đẳng cấp trước vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc cháy lưới Liverpool.

Trong bối cảnh Liverpool tấn công kém duyên, PSG tiếp tục xé lưới đối thủ ở phút 90+2. Barcola căng ngang dọn cỗ cho Dembele hoàn tất cú đúp tại Anfield. PSG thắng 2-0 trong trận tứ kết lượt về và tiến vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với tổng tỷ số 4-0 trước Liverpool. Đối thủ tiếp theo của PSG sẽ là đội thắng trong cặp tứ kết giữa Bayern Munich và Real Madrid.

Dembele lập cú đúp giúp PSG thắng Liverpool 2-0 ngay tại Anfield. (Ảnh: Reuters)

PSG tiến vào bán kết Cúp C1 châu Âu sau chiến thắng thuyết phục trước Liverpool. (Ảnh: Reuters)