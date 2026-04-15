中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Dembele lập cú đúp, PSG thắng thuyết phục Liverpool

Thứ Tư, 04:18, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ousmane Dembele lập cú đúp, PSG giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool trong trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 và tiến vào bán kết với tổng tỷ số 4-0.

04:08

Nắm lợi thế từ chiến thắng 2-0 ở lượt đi, PSG nhập cuộc tự tin trong chuyến làm khách trên sân Anfield và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn giữa thế trận đôi công trong hiệp 1. Sang hiệp 2, nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Âu chuyển sang chơi phòng ngự phản công và đã trừng phạt Liverpool nhờ sự tỏa sáng của Dembele.

Kịch tính của trận đấu lên cao ở phút 66, Mac Allister va chạm với Pacho trong vòng cấm PSG, trọng tài ban đầu thổi phạt đền nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Tới phút 72, Dembele có pha xử lý đẳng cấp trước vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc cháy lưới Liverpool.

Trong bối cảnh Liverpool tấn công kém duyên, PSG tiếp tục xé lưới đối thủ ở phút 90+2. Barcola căng ngang dọn cỗ cho Dembele hoàn tất cú đúp tại Anfield. PSG thắng 2-0 trong trận tứ kết lượt về và tiến vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với tổng tỷ số 4-0 trước Liverpool. Đối thủ tiếp theo của PSG sẽ là đội thắng trong cặp tứ kết giữa Bayern Munich và Real Madrid.

Dembele lập cú đúp giúp PSG thắng Liverpool 2-0 ngay tại Anfield. (Ảnh: Reuters)
PSG tiến vào bán kết Cúp C1 châu Âu sau chiến thắng thuyết phục trước Liverpool. (Ảnh: Reuters)
Liverpool ngậm ngùi rời cuộc chơi và Salah cũng có trận đấu cuối cùng tại Cúp C1 châu Âu trong màu áo The Kop trước khi chia tay sân Anfield vào mùa hè này. (Ảnh: Reuters)
10:39
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

 

10:46
Trên sân Anfield, Liverpool tiếp đón ĐKVĐ PSG trong bối cảnh thua 0-2 ở lượt đi. The Kop hứa hẹn sẽ có màn đọ sức khó khăn khi PSG đang có phong độ rất cao và vừa được nghỉ trọn vẹn cuối tuần qua. Trong khi đó, thầy trò HLV Slot vừa phải trải qua trận đấu vất vả cũng vừa phải đá với Fulham ở Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu này, HLV Arne Slot của Liverpool sẽ phải bỏ qua sự phục vụ của Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Wataru Endo vì chấn thương. Trong khi Luis Enrique bên phía PSG sẽ không có sự phụ vụ của Bradley Barcola, Fabián Ruiz, Quentin Ndjantou vì lý do tương tự. 

Sau thất bại trên đất khách ở lượt đi, Liverpool sẽ phải tìm lại “phép màu” khi trở về thánh địa Anfield tái đấu PSG. Ký ức về chiến thắng 4-0 trước Barcelona năm 2019 vẫn mang lại cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng, nhất là khi PSG từng nhiều lần đánh mất lợi thế tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Arne Slot đối mặt thách thức lớn khi thống kê cho thấy họ thua 9/10 lần bị dẫn hai bàn sau lượt đi.

01:14

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Mac Allister; Isak, Ekitike.

Dự bị: Woodman, Misciur, Gomez, Jones, Chiesa, Salah, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự bị: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Lee, L Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Mbaye.

Quang cảnh sân Anfield trước giờ bóng lăn. (Ảnh: UEFA)
02:03

Trận đấu bắt đầu!!! PSG giao bóng

Hai đội dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân thảm họa Hillsborough trước khi bước vào trận đấu. (Ảnh: Reuters)
02:07

3': Cơ hội đầu tiên thuộc về PSG!!! Kvaratskhelia xử lý rất khéo bên cánh trái rồi trả ngược về tuyến hai cho Zaire-Emery dứt điểm. Tuy nhiên, bóng đập chân hậu vệ Liverpool đi hết đường biên ngang. Trong tình huống phạt góc sau đó, Kvaratskhelia có pha dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Mamardashvili.

02:13

8': Liverpool đáp trả!!! Pha dứt điểm của Isak không thắng được thủ môn Safonov.

02:14

10': KHÔNG VÀO!!! Cú sút xa uy lực của Dembele khiến thủ môn Mamardashvili vất vả cản phá. Trước đó, người gác đền của Liverpool đã băng ra phá bóng khi Zaire Emery thoát xuống.

02:18

14': Nỗ lực bất thành!!! Liverpool đẩy cao đội hình để gây sức ép nhưng quả tạt từ Kerkez lại đưa bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Safonov.

02:21

17': BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!! Joao Neves chuyền bóng tinh tế để Dembele áp sát khung thành. Nhưng pha xoay người dứt điểm từ cự ly khoảng 5m của tiền đạo PSG lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 

Dembele bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. (Ảnh: Reuters)
02:26

22': Liverpool tấn công!!! Isak thoát xuống đối mặt thủ môn Safonov nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

Isak dứt điểm trong thế việt vị. (Ảnh: Reuters)
02:29

25': Can thiệp kịp thời!!! Dembele tung đường chuyền khó chịu cho Doue xâm nhập vòng cấm, nhưng Konate và Frimpong truy cản quyết liệt để ngăn đối phương dứt điểm.

02:34

29': Ekitike chấn thương, Salah vào sân!!! Ekitike bất ngờ phải rời sân trên cáng tình huống trượt chân. Salah vào thay người.

Ekitike bất ngờ dính chấn thương dù không va chạm với ai. (Ảnh: Reuters)
02:36

31': KHÔNG VÀO!!! Salah tạt bóng khó chịu, Wirtz dứt điểm, thủ môn Safonov cản phá. Bóng nảy ra nhưng trung vệ Marquinhos kịp thời giải nguy cho PSG trước khi cầu thủ Liverpool ập vào sút bồi.

Pha bóng hỗn loạn trước khung thành PSG. (Ảnh: Reuters)
02:41

38': PSG thay người bất đắc dĩ!!! Mendes dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Hernandez.

02:46

42': Xử lý táo bạo!!! Vitinha bất ngờ lốp bóng từ rìa vòng cấm, nhưng thủ môn Mamardashvili đã bắt gọn bóng.

02:48

44': Liverpool thót tim!!! Kvaratskhelia đột phá rồi tung quả tạt khó chịu khiến thủ môn Mamardashvili vất vả đấm bóng ra. Dembele ập vào dứt điểm góc hẹp chệch mục tiêu.

02:54

Hiệp 1 kết thúc!!! Liverpool và PSG rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0 trong trận tứ kết lượt về.

Chưa có bàn thắng nào xuất hiện trên sân Anfield dù đôi bên tạo ra không ít cơ hội trong 45 phút đầu tiên. (Ảnh: Reuters)
03:09

Hiệp 2 bắt đầu!!! Liverpool giao bóng. 

03:11

46': Liverpool điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Gomez, Gakpo vào thay Frimpong, Isak.

03:14

49': KHUNG THÀNH PSG CHAO ĐẢO!!! Gakpo tung cú sút xa táo bạo khiến thủ môn Safonov vất vả cản phá chịu phạt góc. Sau đó, Gomez có pha đánh đầu vọt xà ngang trong tình huống cố định.

Gomez bật cao đánh đầu vọt xà ngang. (Ảnh: Reuters)
03:16

52': PSG lại phải thay người bất đắc dĩ!!! Doue tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Barcola sau pha va chạm với Szoboszlai.

03:20

55': Độc diễn ấn tượng!!! Gravenberch đi bóng dũng mãnh ở trung lộ rồi tung cú "nã đại bác" vọt xà ngang khung thành PSG.

Gravenberch dứt điểm vọt xà ngang. (Ảnh: Reuters)
03:22

57': Liverpool gia tăng sức ép!!! Kerkez chạy chỗ đón đường chuyền của Salah rồi dứt điểm chệch cột dọc khung thành PSG.

Kerkez bỏ lỡ cơ hội. (Ảnh: Reuters)
03:26

61': PSG phản công!!! Barcola đối mặt thủ môn nhưng không dứt điểm mà quyết định lừa bóng và không vượt qua được Mamardashvili. Dẫu vậy, nếu Barcola đưa bóng vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận vì trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

03:30

66': VAR TỪ CHỐI PHẠT ĐỀN!!! Mac Allister ngã trong vòng cấm PSG sau pha va chạm với Pacho và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không có phạt đền.

Tình huống Mac Allister ngã trong vòng cấm PSG. (Ảnh: Reuters)
Trọng tài thay đổi quyết định thổi phạt đền sau khi tham khảo VAR. (Ảnh: Reuters)
03:31

67': Liverpool lần thứ 2 phải thay người bất đắc dĩ!!! Gomez vừa vào sân sau giờ nghỉ đã dính chấn thương. Liverpool đưa Ngumoha vào thay.

03:36

71': KHÔNG VÀO!!! Ngumoha đi bóng lắt léo rồi tung cú sút rất căng về góc xa, nhưng thủ môn Safonov đã cứu thua xuất thần cho PSG.

03:37

72': VÀO!!! Liverpool 0-1 PSG

Dembele đón bóng trước vòng cấm Liverpool rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, mở tỷ số cho PSG trong trận tứ kết lượt về và nâng tổng tỷ số lên 3-0.

Dembele xé lưới Liverpool với pha dứt điểm đẳng cấp. (Ảnh: Reuters)
03:40

75': LIVERPOOL SUÝT THỦNG LƯỚI THÊM!!! Dembele đã lừa qua thủ môn trong tình huống hỗn loạn nhưng các hậu vệ Liverpool đã chơi lăn xả để ngăn chặn bàn thua.

03:44

79': Nỗ lực bất thành!!! Gravenberch tung cú sút vọt xà ngang sau nỗ lực chuyền bóng của Ngumoha.

03:46

82': PSG tăng cường phòng ngự!!! Trung vệ Beraldo vào thay tiền vệ Zaire Emery. Bên phía Liverpool, Jones vào thế chỗ Allister.

03:52

86': Salah bất lực!!! Ngôi sao người Ai Cập liên tiếp có cơ hội xâm nhập vòng cấm PSG nhưng tỏ ra chậm chạp và không thể vượt qua sự truy cản của đối phương.

03:55

90': PSG thót tim!!! Thủ môn Safonov va chạm với đồng đội trong tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Konate không thể đánh đầu vào khung thành trống.

03:55

90'+2: Liverpool 0-2 PSG

PSG trừng phạt khoảng trống mênh mông sau lưng hàng thủ khi Liverpool mải mê dâng cao tấn công. Barcola thoát xuống rồi căng ngang dọn cỗ. Dembele thoải mái dứt điểm cận thành và có cú đúp bàn thắng tại Anfield.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Liverpool. (Ảnh: Reuters)

 

04:00

90'+5: Kvaratskhelia nhảy múa trong vòng cấm!!! Tiền đạo PSG xử lý đậm chất kỹ thuật giữa vòng vây hậu vệ Liverpool rồi tung cú sút chìm nhưng Kerkez có mặt đúng lúc để chắn bóng. 

04:01

HẾT GIỜ!!! PSG giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool trong trận tứ kết lượt về và tiến vào bán kết Cúp C1 châu Âu với tổng tỷ số 4-0.

Dembele tỏa sáng rực rỡ ở trận này. (Ảnh: UEFA)

Trực tiếp Liverpool vs PSG tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Liverpool PSG Cúp C1 châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế