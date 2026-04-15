Kết quả Cúp C1 châu Âu: Dembele lập cú đúp, PSG thắng thuyết phục Liverpool
VOV.VN - Ousmane Dembele lập cú đúp, PSG giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool trong trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 và tiến vào bán kết với tổng tỷ số 4-0.
Nắm lợi thế từ chiến thắng 2-0 ở lượt đi, PSG nhập cuộc tự tin trong chuyến làm khách trên sân Anfield và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn giữa thế trận đôi công trong hiệp 1. Sang hiệp 2, nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Âu chuyển sang chơi phòng ngự phản công và đã trừng phạt Liverpool nhờ sự tỏa sáng của Dembele.
Kịch tính của trận đấu lên cao ở phút 66, Mac Allister va chạm với Pacho trong vòng cấm PSG, trọng tài ban đầu thổi phạt đền nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Tới phút 72, Dembele có pha xử lý đẳng cấp trước vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc cháy lưới Liverpool.
Trong bối cảnh Liverpool tấn công kém duyên, PSG tiếp tục xé lưới đối thủ ở phút 90+2. Barcola căng ngang dọn cỗ cho Dembele hoàn tất cú đúp tại Anfield. PSG thắng 2-0 trong trận tứ kết lượt về và tiến vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với tổng tỷ số 4-0 trước Liverpool. Đối thủ tiếp theo của PSG sẽ là đội thắng trong cặp tứ kết giữa Bayern Munich và Real Madrid.
Trên sân Anfield, Liverpool tiếp đón ĐKVĐ PSG trong bối cảnh thua 0-2 ở lượt đi. The Kop hứa hẹn sẽ có màn đọ sức khó khăn khi PSG đang có phong độ rất cao và vừa được nghỉ trọn vẹn cuối tuần qua. Trong khi đó, thầy trò HLV Slot vừa phải trải qua trận đấu vất vả cũng vừa phải đá với Fulham ở Ngoại hạng Anh.
Trong trận đấu này, HLV Arne Slot của Liverpool sẽ phải bỏ qua sự phục vụ của Alisson Becker, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic, Wataru Endo vì chấn thương. Trong khi Luis Enrique bên phía PSG sẽ không có sự phụ vụ của Bradley Barcola, Fabián Ruiz, Quentin Ndjantou vì lý do tương tự.
Sau thất bại trên đất khách ở lượt đi, Liverpool sẽ phải tìm lại “phép màu” khi trở về thánh địa Anfield tái đấu PSG. Ký ức về chiến thắng 4-0 trước Barcelona năm 2019 vẫn mang lại cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng, nhất là khi PSG từng nhiều lần đánh mất lợi thế tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Arne Slot đối mặt thách thức lớn khi thống kê cho thấy họ thua 9/10 lần bị dẫn hai bàn sau lượt đi.
Đội hình xuất phát:
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Mac Allister; Isak, Ekitike.
Dự bị: Woodman, Misciur, Gomez, Jones, Chiesa, Salah, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha.
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Dự bị: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Lee, L Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Mbaye.
Trận đấu bắt đầu!!! PSG giao bóng
3': Cơ hội đầu tiên thuộc về PSG!!! Kvaratskhelia xử lý rất khéo bên cánh trái rồi trả ngược về tuyến hai cho Zaire-Emery dứt điểm. Tuy nhiên, bóng đập chân hậu vệ Liverpool đi hết đường biên ngang. Trong tình huống phạt góc sau đó, Kvaratskhelia có pha dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Mamardashvili.
8': Liverpool đáp trả!!! Pha dứt điểm của Isak không thắng được thủ môn Safonov.
10': KHÔNG VÀO!!! Cú sút xa uy lực của Dembele khiến thủ môn Mamardashvili vất vả cản phá. Trước đó, người gác đền của Liverpool đã băng ra phá bóng khi Zaire Emery thoát xuống.
14': Nỗ lực bất thành!!! Liverpool đẩy cao đội hình để gây sức ép nhưng quả tạt từ Kerkez lại đưa bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Safonov.
17': BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!! Joao Neves chuyền bóng tinh tế để Dembele áp sát khung thành. Nhưng pha xoay người dứt điểm từ cự ly khoảng 5m của tiền đạo PSG lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
22': Liverpool tấn công!!! Isak thoát xuống đối mặt thủ môn Safonov nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.
25': Can thiệp kịp thời!!! Dembele tung đường chuyền khó chịu cho Doue xâm nhập vòng cấm, nhưng Konate và Frimpong truy cản quyết liệt để ngăn đối phương dứt điểm.
29': Ekitike chấn thương, Salah vào sân!!! Ekitike bất ngờ phải rời sân trên cáng tình huống trượt chân. Salah vào thay người.
31': KHÔNG VÀO!!! Salah tạt bóng khó chịu, Wirtz dứt điểm, thủ môn Safonov cản phá. Bóng nảy ra nhưng trung vệ Marquinhos kịp thời giải nguy cho PSG trước khi cầu thủ Liverpool ập vào sút bồi.
38': PSG thay người bất đắc dĩ!!! Mendes dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Hernandez.
42': Xử lý táo bạo!!! Vitinha bất ngờ lốp bóng từ rìa vòng cấm, nhưng thủ môn Mamardashvili đã bắt gọn bóng.
44': Liverpool thót tim!!! Kvaratskhelia đột phá rồi tung quả tạt khó chịu khiến thủ môn Mamardashvili vất vả đấm bóng ra. Dembele ập vào dứt điểm góc hẹp chệch mục tiêu.
Hiệp 1 kết thúc!!! Liverpool và PSG rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0 trong trận tứ kết lượt về.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Liverpool giao bóng.
46': Liverpool điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Gomez, Gakpo vào thay Frimpong, Isak.
49': KHUNG THÀNH PSG CHAO ĐẢO!!! Gakpo tung cú sút xa táo bạo khiến thủ môn Safonov vất vả cản phá chịu phạt góc. Sau đó, Gomez có pha đánh đầu vọt xà ngang trong tình huống cố định.
52': PSG lại phải thay người bất đắc dĩ!!! Doue tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Barcola sau pha va chạm với Szoboszlai.
55': Độc diễn ấn tượng!!! Gravenberch đi bóng dũng mãnh ở trung lộ rồi tung cú "nã đại bác" vọt xà ngang khung thành PSG.
57': Liverpool gia tăng sức ép!!! Kerkez chạy chỗ đón đường chuyền của Salah rồi dứt điểm chệch cột dọc khung thành PSG.
61': PSG phản công!!! Barcola đối mặt thủ môn nhưng không dứt điểm mà quyết định lừa bóng và không vượt qua được Mamardashvili. Dẫu vậy, nếu Barcola đưa bóng vào lưới thì bàn thắng cũng không được công nhận vì trọng tài đã căng cờ báo việt vị.
66': VAR TỪ CHỐI PHẠT ĐỀN!!! Mac Allister ngã trong vòng cấm PSG sau pha va chạm với Pacho và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không có phạt đền.
67': Liverpool lần thứ 2 phải thay người bất đắc dĩ!!! Gomez vừa vào sân sau giờ nghỉ đã dính chấn thương. Liverpool đưa Ngumoha vào thay.
71': KHÔNG VÀO!!! Ngumoha đi bóng lắt léo rồi tung cú sút rất căng về góc xa, nhưng thủ môn Safonov đã cứu thua xuất thần cho PSG.
72': VÀO!!! Liverpool 0-1 PSG
Dembele đón bóng trước vòng cấm Liverpool rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, mở tỷ số cho PSG trong trận tứ kết lượt về và nâng tổng tỷ số lên 3-0.
75': LIVERPOOL SUÝT THỦNG LƯỚI THÊM!!! Dembele đã lừa qua thủ môn trong tình huống hỗn loạn nhưng các hậu vệ Liverpool đã chơi lăn xả để ngăn chặn bàn thua.
79': Nỗ lực bất thành!!! Gravenberch tung cú sút vọt xà ngang sau nỗ lực chuyền bóng của Ngumoha.
82': PSG tăng cường phòng ngự!!! Trung vệ Beraldo vào thay tiền vệ Zaire Emery. Bên phía Liverpool, Jones vào thế chỗ Allister.
86': Salah bất lực!!! Ngôi sao người Ai Cập liên tiếp có cơ hội xâm nhập vòng cấm PSG nhưng tỏ ra chậm chạp và không thể vượt qua sự truy cản của đối phương.
90': PSG thót tim!!! Thủ môn Safonov va chạm với đồng đội trong tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Konate không thể đánh đầu vào khung thành trống.
90'+2: Liverpool 0-2 PSG
PSG trừng phạt khoảng trống mênh mông sau lưng hàng thủ khi Liverpool mải mê dâng cao tấn công. Barcola thoát xuống rồi căng ngang dọn cỗ. Dembele thoải mái dứt điểm cận thành và có cú đúp bàn thắng tại Anfield.
90'+5: Kvaratskhelia nhảy múa trong vòng cấm!!! Tiền đạo PSG xử lý đậm chất kỹ thuật giữa vòng vây hậu vệ Liverpool rồi tung cú sút chìm nhưng Kerkez có mặt đúng lúc để chắn bóng.
HẾT GIỜ!!! PSG giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool trong trận tứ kết lượt về và tiến vào bán kết Cúp C1 châu Âu với tổng tỷ số 4-0.
