Khởi tranh Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 - VPL-S7

Năm 2026 là năm thứ 13 trên hành trình phát triển của loại hình bóng đá 7 người - một “đặc sản” của bóng đá Việt Nam. Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia (Vietnam Premier League - VPL) ngày càng khẳng định được vị thế là giải bóng đá 7 người hàng đầu và uy tín, có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy, quảng bá cũng như góp phần xây dựng thêm chân đế vững chắc cho bóng đá nước nhà.

13 năm xây dựng và phát triển, từ sân chơi HPL với các đại diện ở Hà Nội và khu vực phía Bắc, VPL với quy mô toàn quốc từ 7 năm qua đã khẳng định vị thế, uy tín và ảnh hưởng để những ngày cuối tuần là ngày hội bóng đá, trở thành lá cờ đầu, hình mẫu để nhiều địa phương gây dựng, thúc đẩy phong trào.

Lễ ra mắt Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7)

Ở thời điểm hiện tại, loại hình bóng đá 7 người ở Việt Nam đã định hình một thị trường chuyển nhượng và cầu thủ chơi có thể ký các bản hợp đồng luyện tập, thi đấu để nhận lương, phí chuyển nhượng. Và từ năm 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành chính thức Luật thi đấu bóng đá 7 người để ghi nhận, chung tay vì sự phát triển.

Từ mùa giải năm 2019, với sự đồng hành và phối hợp của các đối tác, tài trợ, VPL được nâng tầm về mặt hình ảnh, quy mô, uy tín và sức ảnh hưởng. Giải đấu được tổ chức với quy mô toàn quốc, với vòng loại các khu vực và Vòng chung kết đúng nghĩa là những ngày hội với sức lan tỏa và là món ăn tinh thần thật sự đối với giới mộ điệu.

Bước sang mùa giải thứ 7, Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7) khởi tranh tại 3 khu vực gồm: Khu vực miền Bắc (HPL-S13); Khu vực miền Nam (SPL-S8); Khu vực miền Trung & Tây Nguyên (ĐPL-S5).

8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại Vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội. Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 hứa hẹn nhiều điểm khác biệt, hấp dẫn khi quy tụ những đội bóng mạnh, đại diện cho bản sắc của nhiều vùng miền.

Miền Bắc có 12 đội bóng tham dự, gồm các đại diện của Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bắc Ninh…, miền Nam với 12 đội bóng của TP.HCM cùng các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ. Trong khi khu vực miền Trung & Tây Nguyên diễn ra tại Đà Nẵng gồm 8 đội bóng.

Cùng khẩu hiệu “Bóng đá vì cộng đồng” và sứ mệnh chung tay để đóng góp, cùng nhau tạo ra những giá trị cho cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua bóng đá, với sự ủng hộ, phối hợp từ Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các Sở VH TT&DL và các đơn vị đồng hành, tài trợ, VPL-S7 sẽ tiếp tục phát huy ý nghĩa vai trò trong việc lan tỏa tinh thần, đam mê và thúc đẩy lối sống năng động trong cộng đồng, rèn luyện thể thao tại Việt Nam.

Truyền hình MyTV là đơn vị sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng độc quyền toàn bộ các trận đấu của VPL-S7 trên hệ sinh thái đa nền tảng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển nội dung thể thao bản quyền của MyTV, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá 7 người Việt Nam.

