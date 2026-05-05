中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tranh Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 - VPL-S7

Thứ Ba, 11:27, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 5/5, lễ ra mắt Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7) đã diễn ra tại Hà Nội.

Năm 2026 là năm thứ 13 trên hành trình phát triển của loại hình bóng đá 7 người - một “đặc sản” của bóng đá Việt Nam. Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia (Vietnam Premier League - VPL) ngày càng khẳng định được vị thế là giải bóng đá 7 người hàng đầu và uy tín, có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy, quảng bá cũng như góp phần xây dựng thêm chân đế vững chắc cho bóng đá nước nhà.

13 năm xây dựng và phát triển, từ sân chơi HPL với các đại diện ở Hà Nội và khu vực phía Bắc, VPL với quy mô toàn quốc từ 7 năm qua đã khẳng định vị thế, uy tín và ảnh hưởng để những ngày cuối tuần là ngày hội bóng đá, trở thành lá cờ đầu, hình mẫu để nhiều địa phương gây dựng, thúc đẩy phong trào.

khoi tranh giai bong da 7 nguoi vo dich quoc gia 2026 - vpl-s7 hinh anh 1
Lễ ra mắt Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7)

Ở thời điểm hiện tại, loại hình bóng đá 7 người ở Việt Nam đã định hình một thị trường chuyển nhượng và cầu thủ chơi có thể ký các bản hợp đồng luyện tập, thi đấu để nhận lương, phí chuyển nhượng. Và từ năm 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành chính thức Luật thi đấu bóng đá 7 người để ghi nhận, chung tay vì sự phát triển.

Từ mùa giải năm 2019, với sự đồng hành và phối hợp của các đối tác, tài trợ, VPL được nâng tầm về mặt hình ảnh, quy mô, uy tín và sức ảnh hưởng. Giải đấu được tổ chức với quy mô toàn quốc, với vòng loại các khu vực và Vòng chung kết đúng nghĩa là những ngày hội với sức lan tỏa và là món ăn tinh thần thật sự đối với giới mộ điệu.

Bước sang mùa giải thứ 7, Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7) khởi tranh tại 3 khu vực gồm: Khu vực miền Bắc (HPL-S13); Khu vực miền Nam (SPL-S8); Khu vực miền Trung & Tây Nguyên (ĐPL-S5).

8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại Vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội. Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 hứa hẹn nhiều điểm khác biệt, hấp dẫn khi quy tụ những đội bóng mạnh, đại diện cho bản sắc của nhiều vùng miền.

Miền Bắc có 12 đội bóng tham dự, gồm các đại diện của Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bắc Ninh…, miền Nam với 12 đội bóng của TP.HCM cùng các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ. Trong khi khu vực miền Trung & Tây Nguyên diễn ra tại Đà Nẵng gồm 8 đội bóng.

Cùng khẩu hiệu “Bóng đá vì cộng đồng” và sứ mệnh chung tay để đóng góp, cùng nhau tạo ra những giá trị cho cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua bóng đá, với sự ủng hộ, phối hợp từ Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các Sở VH TT&DL và các đơn vị đồng hành, tài trợ, VPL-S7 sẽ tiếp tục phát huy ý nghĩa vai trò trong việc lan tỏa tinh thần, đam mê và thúc đẩy lối sống năng động trong cộng đồng, rèn luyện thể thao tại Việt Nam.

Truyền hình MyTV là đơn vị sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng độc quyền toàn bộ các trận đấu của VPL-S7 trên hệ sinh thái đa nền tảng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển nội dung thể thao bản quyền của MyTV, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá 7 người Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ra mắt Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7)

khoi tranh giai bong da 7 nguoi vo dich quoc gia 2026 - vpl-s7 hinh anh 2
khoi tranh giai bong da 7 nguoi vo dich quoc gia 2026 - vpl-s7 hinh anh 3
khoi tranh giai bong da 7 nguoi vo dich quoc gia 2026 - vpl-s7 hinh anh 4
khoi tranh giai bong da 7 nguoi vo dich quoc gia 2026 - vpl-s7 hinh anh 5
khoi tranh giai bong da 7 nguoi vo dich quoc gia 2026 - vpl-s7 hinh anh 6
khoi tranh giai bong da 7 nguoi vo dich quoc gia 2026 - vpl-s7 hinh anh 7
khoi tranh giai bong da 7 nguoi vo dich quoc gia 2026 - vpl-s7 hinh anh 8
Đình Tùng “che mờ” Văn Quyết khi Việt Nam All Stars đối đầu dàn sao sân 7 VPL-S6.png

Đình Tùng “che mờ” Văn Quyết khi Vietnam All Stars đối đầu dàn sao sân 7 VPL-S6

VOV.VN - Chiều 3/8, trận giao hữu đặc biệt giữa đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam và đội hình các ngôi sao sân cỏ chuyên nghiệp, tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia – Vietnam All Stars – đã diễn ra tại sân vận động Hoàng Mai. Đây là trận cầu Đình Tùng đã “che mờ” Văn Quyết khi ghi lập cú đúp để giúp đội lật ngược thế trận.

Ngọc Duy/VOV.VN
Tag: Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 VPL-S7
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đình Tùng “che mờ” Văn Quyết khi Vietnam All Stars đối đầu dàn sao sân 7 VPL-S6
Đình Tùng “che mờ” Văn Quyết khi Vietnam All Stars đối đầu dàn sao sân 7 VPL-S6

VOV.VN - Chiều 3/8, trận giao hữu đặc biệt giữa đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam và đội hình các ngôi sao sân cỏ chuyên nghiệp, tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia – Vietnam All Stars – đã diễn ra tại sân vận động Hoàng Mai. Đây là trận cầu Đình Tùng đã “che mờ” Văn Quyết khi ghi lập cú đúp để giúp đội lật ngược thế trận.

Đình Tùng “che mờ” Văn Quyết khi Vietnam All Stars đối đầu dàn sao sân 7 VPL-S6

Đình Tùng “che mờ” Văn Quyết khi Vietnam All Stars đối đầu dàn sao sân 7 VPL-S6

VOV.VN - Chiều 3/8, trận giao hữu đặc biệt giữa đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam và đội hình các ngôi sao sân cỏ chuyên nghiệp, tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia – Vietnam All Stars – đã diễn ra tại sân vận động Hoàng Mai. Đây là trận cầu Đình Tùng đã “che mờ” Văn Quyết khi ghi lập cú đúp để giúp đội lật ngược thế trận.

Từ xe ôm, shipper... đến "vô địch" VPL-S6: Câu chuyện cổ tích giữa đời thực
Từ xe ôm, shipper... đến "vô địch" VPL-S6: Câu chuyện cổ tích giữa đời thực

VOV.VN - Friendly FC, đại diện khu vực Nam Trung Bộ tham dự giải bóng đá 7 người VĐQG VPL-S6 tại Hà Nội đã chinh phục BTC, người hâm mộ cho tới chính các đội bóng đối thủ tại giải để trở thành "nhà vô địch”, nhờ hành trình truyền cảm hứng của đội bóng sinh viên phải đi làm shipper giao hàng, phụ bếp để có tiền đá giải.

Từ xe ôm, shipper... đến "vô địch" VPL-S6: Câu chuyện cổ tích giữa đời thực

Từ xe ôm, shipper... đến "vô địch" VPL-S6: Câu chuyện cổ tích giữa đời thực

VOV.VN - Friendly FC, đại diện khu vực Nam Trung Bộ tham dự giải bóng đá 7 người VĐQG VPL-S6 tại Hà Nội đã chinh phục BTC, người hâm mộ cho tới chính các đội bóng đối thủ tại giải để trở thành "nhà vô địch”, nhờ hành trình truyền cảm hứng của đội bóng sinh viên phải đi làm shipper giao hàng, phụ bếp để có tiền đá giải.

Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2025- VPL-S6 khởi động, sẵn sàng đi vào lịch sử
Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2025- VPL-S6 khởi động, sẵn sàng đi vào lịch sử

VOV.VN - Tiếp nối thành công vang dội của những mùa giải trước, đặc biệt trong 3 mùa giải gần đây với sự đồng hành chiến lược của SABECO và các đối tác tài trợ khác, VietFootball chính thức công bố Giải bóng đá 7 người VPL-S6 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử.

Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2025- VPL-S6 khởi động, sẵn sàng đi vào lịch sử

Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2025- VPL-S6 khởi động, sẵn sàng đi vào lịch sử

VOV.VN - Tiếp nối thành công vang dội của những mùa giải trước, đặc biệt trong 3 mùa giải gần đây với sự đồng hành chiến lược của SABECO và các đối tác tài trợ khác, VietFootball chính thức công bố Giải bóng đá 7 người VPL-S6 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế