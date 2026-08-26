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Khởi tranh giải đấu quan trọng của FIFA

Thứ Tư, 12:00, 26/08/2026
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VOV.VN - Cúp Liên lục địa 2026 - một trong những giải đấu quan trọng của FIFA sẽ khởi tranh đêm nay với trận đấu đầu tiên giữa Al Ahli (Saudi Arabia) và Auckland FC (New Zealand) diễn ra lúc 1h rạng sáng 27/8 theo giờ Việt Nam.

Cúp Liên lục địa là một trong những giải đấu thường niên của FIFA với tiền thân là Club World Cup phiên bản cũ được đổi tên trở lại thành Cúp Liên lục địa từ năm 2024. 

khoi tranh giai dau quan trong cua fifa hinh anh 1
Al Ahli sẽ đại diện châu Á tham dự Cúp Liên lục địa 2026 của FIFA. (Ảnh: Al Ahli). 

Năm nay, giải quy tụ 6 CLB là những đội vô địch các Cúp C1 của châu lục, khu vực trên toàn thế giới. 6 đội bóng tranh tài tại giải đấu năm nay gồm: PSG (Pháp), Mamelodi Sundowns (Nam Phi), Toluca (Mexico), Al Ahli (Saudi Arabia),  Auckland FC (New Zealand) và đội vô địch Nam Mỹ (chưa được xác định). 

Theo quy định, các đội bóng chia thành nhiều vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra đội chiến thắng vào thi đấu trận chung kết tranh chức vô địch với PSG. 

Ở vòng đấu đầu tiên, Al Ahli (Saudi Arabia) đối đầu với Auckland FC (New Zealand) trên sân vận động King Abdullah Sports City ở Saudi Arabia. Trận đấu này diễn ra vào 1h rạng sáng mai (27/8) theo giờ Việt Nam. Đội thắng trận này sẽ giành quyền vào thi đấu vòng tiếp theo đấu Mamelodi Sundowns. 

Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Al Ahli có nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng để giành quyền vào vòng đấu tiếp theo của Cúp Liên lục địa 2026. 

PV/VOV.VN
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