Kỳ tích World Cup sau 52 năm: Nước mắt và quyết định lịch sử của quốc gia châu Phi

Bàn thắng lịch sử và đêm không ngủ của cả dân tộc

Trận play-off Liên lục địa World Cup 2026 giữa CHDC Congo và Jamaica đã diễn ra đúng với tính chất của một trận “sinh tử”, khi hai đội giằng co suốt 90 phút chính thức mà không thể tìm thấy bàn thắng. Phải tới phút 100 ở hiệp phụ, khoảnh khắc định mệnh mới xuất hiện khi Axel Tuanzebe ghi bàn thắng duy nhất, đưa CHDC Congo chạm tay vào giấc mơ World Cup sau 52 năm chờ đợi.

Các cầu thủ CHDC Congo vỡ òa cảm xúc sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ đổ gục xuống sân trong niềm vui vỡ òa. Cedric Bakambu quỵ xuống, Samuel Moutoussamy úp mặt vào cỏ, còn những người khác chạy khắp sân ôm chầm lấy nhau như thể không tin vào điều vừa xảy ra.

Cùng lúc đó, tại thủ đô Kinshasa, hàng nghìn người hâm mộ tràn ra đường ăn mừng xuyên đêm. Khi chiến thắng được xác nhận vào khoảng 1h sáng, cả thành phố như bùng nổ. Những tiếng hò reo, cờ hoa và âm nhạc phủ kín các tuyến phố, biến đêm lịch sử thành một lễ hội không ngủ.

Quyết định chọn ngày 1/4 là ngày nghỉ lễ toàn quốc có hưởng lương ngay sau đó càng cho thấy tầm vóc đặc biệt của chiến tích này. Dù thông báo được đưa ra khá gấp khiến một số doanh nghiệp chưa kịp điều chỉnh, nhiều ngân hàng và cửa hàng vẫn đóng cửa để người dân hòa chung niềm vui. Với một đất nước còn nhiều khó khăn, bóng đá đã trở thành sợi dây kết nối mạnh mẽ, mang lại niềm hy vọng và sự đoàn kết hiếm có.

Người dân CHDC Congo mở hội tại quê nhà. (Ảnh: Reuters)

Giấc mơ World Cup được viết lại

Để hiểu hết ý nghĩa của tấm vé này, cần nhìn lại hành trình dài của CHDC Congo. Lần gần nhất họ góp mặt tại World Cup là năm 1974, khi quốc gia này còn mang tên Zaire. Sau đó, bóng đá nước này rơi vào giai đoạn dài u ám, với những ký ức vừa tự hào vừa đau đớn, khiến giấc mơ World Cup dần trở nên xa vời.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi HLV Sebastian Desabre xuất hiện vào năm 2022. Nhà cầm quân này đã đặt nền móng cho một cuộc tái thiết toàn diện, xây dựng đội bóng theo hướng kỷ luật, giàu thể lực và khai thác tối đa nguồn cầu thủ gốc Congo đang thi đấu tại châu Âu.

Sự kết hợp giữa những cái tên giàu kinh nghiệm như Bakambu với các cầu thủ trẻ, hiện đại đã tạo nên một tập thể cân bằng và giàu sức chiến đấu. Dưới thời Desabre, CHDC Congo giành tới 29 chiến thắng trong 48 trận.

Ở trận play-off với Jamaica, họ không chơi bóng quá hoa mỹ, nhưng lại thể hiện bản lĩnh đáng nể trong thời khắc quyết định. Đó là hình ảnh của một đội bóng biết mình là ai và cần làm gì để chiến thắng.

Bàn thắng của Tuanzebe càng mang ý nghĩa đặc biệt khi chính anh sinh ra tại Bunia, một vùng đất từng chịu nhiều ảnh hưởng bởi xung đột. Với cá nhân cầu thủ này, đó là khoảnh khắc lớn nhất sự nghiệp. Nhưng với hàng triệu người dân quê nhà, đó là biểu tượng của hy vọng và sự hồi sinh.

Axel Tuanzebe ghi bàn thắng lịch sử cho CHDC Congo. (Ảnh: Reuters)

Chiến tích này không chỉ là phần thưởng cho hiện tại, mà còn là sự tri ân dành cho quá khứ. Từ thế hệ năm 1974 đến những cầu thủ từng cống hiến nhưng không thể đưa đội tuyển trở lại World Cup, tất cả đều được “gọi tên” trong khoảnh khắc lịch sử này.

Ở tầm rộng hơn, việc CHDC Congo góp mặt tại World Cup 2026 cũng phản ánh bước tiến mạnh mẽ của bóng đá châu Phi. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu có tới 10 đại diện đến từ lục địa đen, mở ra cơ hội lớn để các đội bóng khẳng định vị thế trên sân khấu toàn cầu.

Phía trước, CHDC Congo sẽ đối mặt với những thử thách không nhỏ khi nằm cùng bảng với Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan tại World Cup 2026. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất lúc này không phải là kết quả, mà là hành trình họ đã đi qua để có mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

Bởi với CHDC Congo, World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu. Đó là câu chuyện của niềm tin, của sự kiên trì và của một dân tộc đã chờ đợi suốt 52 năm để được sống lại trong những khoảnh khắc huy hoàng nhất của bóng đá.