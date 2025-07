Lịch bán kết giải Công an, Cảnh sát ASEAN 2025: Việt Nam gặp Thái Lan

Tối 11/7, giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 đã xác định được 4 đội vào bán kết sau loạt trận cuối cùng của vòng bảng.

Ở trận đấu hạ màn bảng B, đội CAND Việt Nam II giành chiến thắng 3-0 trước Timor Leste để độc chiếm ngôi đầu. Kết quả này giúp đội CAND Việt Nam II tiến vào bán kết gặp đội nhì bảng A là Thái Lan, đội lách qua khe cửa hẹp khi thua Campuchia 2-4 để đi tiếp.

CAND Việt Nam II (áo xanh) vào bán kết thuyết phục.

Trong khi đó, chiến thắng trên cũng giúp Campuchia nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối và gặp Timor Leste (nhì bảng B) ở bán kết.

Ở lượt trận cuối của vòng bảng, đáng tiếc cho đội CAND Việt Nam I. Bởi dù đã giành chiến thắng 5-4 trước các cầu thủ Lào, nhưng vẫn phải dừng bước do kém hiệu số trước Thái Lan (cùng 4 điểm).

Theo lịch thi đấu vòng bán kết Công an, Cảnh sát ASEAN 2025 diễn ra vào ngày 13/7 trên sân Hàng Đẫy. Vào lúc 16h, Campuchia vs Timor Leste. Trong khi đó, trận bán kết còn lại giữa CAND Việt Nam II vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h.