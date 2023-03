Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu hôm nay 8/3: Bayern đại chiến PSG

Messi được kỳ vọng sẽ tỏa sáng cho PSG (Ảnh: Getty).

Theo lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu hôm nay 8/3 và rạng sáng 9/3, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về 2 trận đấu giữa Bayern vs PSG và Tottenham vs AC Milan. Trận đấu giữa Bayern vs PSG thì lợi thế đang nghiêng về đại diện nước Đức, khi họ giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt đi. Ngoài ra, ở trận lượt về, Bayern còn được đá trên sân nhà. Nếu như chơi tốt như trận lượt đi, Bayern có thể giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, Tottenham sau thất bại 0-1 trước AC Milan ở lượt đi cũng đối diện với thử thách lớn. Mặc dù được chơi trên sân nhà, nhưng phong độ phập phù của Gà trống trong thời gian qua khiến người hâm mộ không khỏi lo âu. Cả 2 trận đấu này đều diễn ra vào lúc 3h ngày 9/3. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Bayern vs PSG, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.