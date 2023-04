Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 33: Man City đại chiến Arsenal, MU gặp Tottenham

Cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2022/2023 đang diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh thì ở vòng 33, Man City vs Arsenal sẽ đại chiến. Hiện tại, Arsenal đang hơn Man City 5 điểm trong cuộc đua vô địch, nhưng Pháo thủ đá nhiều hơn nhà đương kim vô địch 2 trận. Do đó, đây là trận đấu mang tính chất then chốt của cả 2 đội bóng.

Ở vòng đấu này, trận đấu giữa Tottenham vs MU cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tottenham sau trận thua 1-6 trước Newcastle rất muốn tìm lại niềm vui, nhưng trước một MU đang quyết tâm đua tốp 4, đây là nhiệm vụ không hề dễ./.