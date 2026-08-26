Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/8: Ngày quyết định ngôi vương

Theo lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/8, trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h00 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan đối đầu ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào lúc 20h00 hôm nay 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Ngọc Duy)

ĐT Việt Nam bước vào trận tái đấu Thái Lan với lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik khẳng định toàn đội không được phép chủ quan trước thời khắc quan trọng nhất của giải đấu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng khoảng cách hai bàn chưa đảm bảo điều gì chắc chắn. Ông yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung tối đa và hướng tới mục tiêu hoàn tất hành trình bằng chức vô địch.

HLV Kim Sang Sik cũng cho biết ĐT Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị dài hơi và nghiêm túc suốt gần hai tháng. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo thể trạng và tinh thần tốt nhất cho các cầu thủ trước trận đấu cuối cùng.

Bên kia chiến tuyến, HLV Anthony Hudson lại đưa ra góc nhìn khác khi cho rằng áp lực đang nằm ở phía ĐT Việt Nam. Theo chiến lược gia người Anh, việc được chơi trên sân nhà cùng lợi thế dẫn trước khiến đội chủ nhà chịu sức ép lớn từ kỳ vọng của người hâm mộ.

HLV Anthony Hudson tin rằng, ĐT Thái Lan đã có màn trình diễn không tệ ở lượt đi, nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Ông kỳ vọng ĐT Thái Lan sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận lượt về, với tinh thần không e ngại và quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vô địch 98% (1178 bình chọn) Thái Lan vô địch 2% (30 bình chọn) Tổng bình chọn: 1208

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