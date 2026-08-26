Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 26/8, giai đoạn đấu bảng của giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 sẽ chính thức khép lại với 3 trận đấu cuối cùng. Sau những trận đấu này, BTC giải sẽ xác định được đầy đủ 8 đội giành quyền vào tứ kết.

Hôm nay, giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 bước vào ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng. (Ảnh: FIVB).

Vào lúc 9h, Hàn Quốc đối đầu Hong Kong (Trung Quốc). Vào lúc 14h, Indonesia chạm trán Australia trong khi ở khung 18h30 sẽ là màn đối đầu giữa Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa.

Giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 có tổng cộng 12 đội tranh tài, được chia thành 3 bảng. Các đội đánh vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết.

Bảng A có Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Iraq. Bảng B có Thái Lan, Kazakhstan, Indonesia và Australia. Bảng C là sự hiện diện của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo điều lệ, 3 đội dẫn đấu giải sẽ giành quyền dự World Cup bóng chuyền nữ 2027. Đội vô địch sẽ có vé dự Olympic Los Angeles 2028.